200.000 de lei pentru reparații de urgență la Școala din Râșca. Banii vin de la Consiliul Județean Cluj.

Consiliul Județean Cluj a alocat 200.000 de lei pentru a acoperirea parțială a unor cheltuieli de reparații urgente la Școala Gimnazială din localitatea Râșca.

În urma unor verificări efectuate de reprezentanții Primăriei comunei Râșca, au fost constatate o serie de defecțiuni majore, care pun în pericol desfășurarea procesului educațional, mai ales în perioada sezonului rece:

centrala termică nefuncțională

infiltrații de apă în pardoseală - parchet deteriorat

gresia de pe scări fisurată și desprinsă

tencuiala de pe pereții exteriori deteriorată

sistemul de scurgere a apei de ploaie degradat

curtea școlii prezintă zone impracticabile în zilele ploiase

Pentru rezolvarea acestor probleme care afectează în mod direct siguranța, confortul și sănătatea elevilor școlarizați în cadrul acestei instituții de învățământ, forul administrativ județean a luat decizia alocării sumei de 200 de mii de lei din fondul de rezervă. Acești bani vor fi folosiți, prioritar, pentru rezolvarea sistemului de asigurare a căldurii în sălile de clasă. Astfel, va fi achiziționată o centrală termică de 110 kW, iar în funcție de banii care rămân, vpt fi realizate și celelalte lucrări, în ordinea priorității: schimbarea parchetului în sălile de clasă și a gresiei pe holuri și scări, reabilitarea fațadei, înlocuirea sistemului de scurgere a apei, realizarea de alei pavate în curtea școlii, etc.

„Prin implicarea Consiliului Județean Cluj, copiii din Râșca vor beneficia de un spațiu șigur și confortabil, în care să își poată continua studiile, fără teama frigului și a posibilelor accidentări”, se arată în comunicatul forului județean.

