Denis Alibec, prea scump pentru „U” Cluj! Constantea: „Nu este pe lista noastră”

Deși se zvonea că atacantul de 34 de ani ar putea ajunge în iarnă pe Cluj Arena, se pare că șansele ca transferul să se realizeze sunt mici.

Denis Alibec joacă la FCSB de vara trecută | Foto: FCSB Facebook

Înaintea meciului dintre Universitatea Cluj și FCSB, încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea oaspeților, a apărut în spațiul public posibilitatea ca Denis Alibec (34 de ani), atacantul roș-albaștrilor, să evolueze începând cu a doua parte a sezonului pe Cluj Arena.

Președintele lui „U” Cluj, Radu Constantea, spusese inițial că este un jucător interesant, apoi a revenit asupra declarației și a clarificat faptul că nu se pune problema ca Alibec să ajungă în Ardeal.

„Am fost întrebat despre Alibec și am spus că este un fotbalist interesant pentru orice echipă. Totuși, nu există la ora actuală un interes din partea noastră. La iarnă vom analiza și vom vedea dacă vom avea nevoie de schimbări.

Staff-ul tehnic și directorul sportiv vor stabili de cine avem nevoie. Acum însă, Denis Alibec nu este pe lista noastră. Nu se pune problema ca Universitatea Cluj să plătească asemenea sume”, a declarat Radu Constantea pentru Digisport.

