66% dintre românii vad prost direcția țării. Oamenii din rural, cei mai îngrijorați.

Majoritatea românilor sunt de părere că țara se îndreaptă într-o direcție proastă, iar oamenii din mediul rural sunt cei mai pesimiști.

Majoritatea românilor nu văd cu ochi buni direcția în care se îndreaptă țara | Foto: Alex TURDEAN, monitorulcj.ro

În luna noiembrie, 24% dintre români consideră că direcția în care merge România este una bună, în timp ce 66,3% sunt de părere că direcția este una proastă. Este doar una dintre concluziile barometrului INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025.

24% dintre români consideră că direcția în care merge România este una bună, 66,3% sunt de părere că direcția este una proastă. 9,6% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Consideră că direcția țării este bună 23% dintre bărbați și 25% dintre femei, respectiv 33% dintre persoanele cu vârsta între 18 și 29 de ani, 25% dintre persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, 24% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 20% dintre persoanele peste 60 de ani. Sunt optimiști în ceea ce privește direcția țării 19% dintre respondenții cu educație primară, 19% dintre cei cu educație medie și 43% dintre cei cu educație superioară. Împărtășesc opinia că direcția țării este una bună 29% dintre locuitorii din urban, 18% dintre cei care locuiesc în mediul rural, 29% dintre angajații la stat și 25% dintre cei de la privat.

Românii din mediul rural, cei mai pesimiști

Privesc cu pesimism direcția în care merge România 69% dintre bărbați și 63% dintre femei, respectiv 56% dintre persoanele cu vârsta între 18 și 29 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 69% dintre persoanele peste 60 de ani. 70% dintre respondenții cu educație primară, 71% dintre cei cu educație medie și 50% dintre cei cu educație superioară sunt de părere că direcția țării este proastă. Împărtășesc această opinie 61% dintre locuitorii din urban, 73% dintre cei care locuiesc în mediul rural, 66% dintre angajații la stat și tot atâția dintre cei de la privat.

Potrivit INSCOP, pentru a obține date relevante statistic pe segmente socio-demografice relevante), sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice), însă a fost aplicat pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3.000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1.100 de respondenți în cazul cărora sunt adresate, de regulă, 25-30 de întrebări.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

