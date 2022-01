Premierul Ciucă, un „măsluitor de merit”. Profesorul Dorin Isoc, fondatorul unei platforme antiplagiat: „Ciucă dispare complet”

Nicolae Ciucă a devenit „premierul plagiator”, după ce o jurnalistă a dezvăluit că teza sa de doctorat are cel puțin 42 de pagini neconforme. Profesorul universitar din Cluj Dorin Isoc, fondatorul unei platforme antiplagiat, explică pentru monitorulcj.ro cât de gravă este situația și de ce Ciucă trebuie să „dispară complet”.

Premierul Ciucă, un „măsluitor de merit”. Profesorul Dorin Isoc, fondatorul unei platforme antiplagiat: „Trebuie să dispară complet”

În urmă cu două zile, jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit că premierul Nicoale Ciucă a plagiat în teza sa de doctorat cel puțin 42 de pagini din totalul de 138.

Cu câteva excepții, porțiunile plagiate depistate au fost copiate din surse tipărite, care nu ar putea fi detectate cu un soft anti-plagiat.

Într-un interviu pentru monitorulcj.ro, președintele Asociației Grupul pentru Reformă și Alternativă Universitară (GRAUR) Dorin Isoc explică ce înseamnă pentru țară faptul că premierul este un plagiator, ce măsuri ar trebui luate și cât de gravă este situația. Dorin Isoc este și fondatorul platformei „Indexul suspiciunilor de opere plagiate în România” și profesor universitar în Cluj-Napoca.

Președintele GRAUR ne spune că deși în materialul său, Emilia Șercan ar fi folosit teza de doctorat în scop jurnalistic, atât regulamentul Bibliotecii Naționale, cât și cel al UNAP i-au interzis să efectueze fotocopii.

„Gestul acesta sapă la baza societății. Plagiatul a fost semnalat de colega noastră Emilia Șercan. Prin relațiile pe care le are a primit informația și a publicat. Nu i s-a dat voie să efectueze copii după teză, ceea ce este o ilegalitate. Ca ziarist nu vinzi teza lui Ciucă, ci o folosești în documentare. Totuși, Emilia află de unde a copiat Ciucă și spune din ce cărți a copiat”, a spus profesorul Dorin Isoc.

A plagiat de la un plagiator

Conținutul din cel puțin 19 pagini a fost plagiat din alte două teze de doctorat susținute mai demult la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), una dintre ele coordonată chiar de îndrumătorul premierului, conform jurnalistei Emilia Șercan de la PressOne.

Iar una dintre cărțile din care premierul a preluat informații neconform aparține generalului Teodor Frunzeti, care și el a plagiat la rândul său:

„Urmează ceva deosebit de grav. Una din cărțile pe care le-a folosit în plagiatul lui Ciucă este scrisă de un general. Acel general este la rândul lui plagiator. Este vorba despre generalul Frunzeti. Îl găsiți pe www.plagiate.ro, de ani de zile îl avem acolo”, a mai spus președintele GRAUR.

Totodată, cazul de plagiat al generalului Ciucă nu este un accident, ne spune Dorin Isoc. Acesta reprezintă un element al rețelei de plagiate și plagiatori ai Universității Naționale de Apărare. În fapt, generalul Frunzeti, care a fost rector la Universitatea de Apărare, a fost și conducătorul de doctorat al plagiatorului Petre Toba și, la rândul său, plagiator.

Acest lucru se poate constata în probele din Idexul Operelor Plagiate în România, AICI, unde apar operele neautentice ale generalului Frunzeti, sub indexările următoare: 00382, 00381, 00380, 00379, 00378 și 00377.

Premierul Ciucă, un „măsluitor de merit”

Profesorul Dorin Isoc spune că, deși premierul poate fi înlocuit oricând de alt om de partid, pentru cetățeni ce s-a întâmplat este o nenorocire:

„Pentru țară nu are nicio consecință ce s-a întâmplat pentru că acest om numit de partid poate fi înlocuit oricând de alt om de partid. Nu reprezintă o valoare de neînlocuit. Pentru cetățenii țării, însă, este o nenorocire care confirmă că nu putem să sărim peste ceea ce suntem. E gravă, foarte gravă situația.”

Întrebat ce exemplu oferă premierul plagiator studenților, președintele GRAUR spune că aceștia știu deja în ce țară trăiesc, iar problema adevărată este cum suntem văzuți de către alte țări civilizate, numindu-l, totodată, pe premier un „măsluitor de merit”:

„Pe copii nu poți să-i minți. Copiii știu în ce țară trăiesc. Problema e alta. Pe cei din celelalte țări civilizate poți să-i înșeli o dată. Vă dați seama că omul acesta va ajunge în discuție cu cetățeni străini cu funcții mari. Dacă ei știu cine este, cum o să poată să poarte o discuție cu el, despre care se știe că a încălcat niște principii etice? Niciodată nu se poate pune bază pe nimic din ce spune el sau nu se discută serios cu el. E foarte grav din punct de vedere al credibilității.

Aveam un coleg care spunea că un client de-al lui i-a dat primul milion, fără nicio garanție, niciun document, ca să-și dezvolte compania. Colegul meu este astăzi este multimilionar, dar cine-i va da omului ăsta, lui Ciucă, 2 lei? Despre asta e vorba. Pe el nu pot să mă bazez cu nimic. (…) Acesta este un măsluitor de merit. Nu e doctor, e doctor în locul altuia”, a adăugat președintele GRAUR.

Isoc: „Dispare complet, fără discuție”

În situația de față, președintele Klaus Iohannis are obligația, în special față de popor, să-l demită pe premier. Dar este acest lucru de ajuns? președintele GRAUR explică ce trebuie făcut:

„Președintele și-a pus încredere în el. Omul acesta în secunda 2 dispare de pe firmament, fără niciun fel de discuție. Dispare complet. Mai mult, i se iau toate medaliile și ordinele pe care le-a primit din partea republicii pentru că ne murdărește. (…) După ce a luat pedeapsă Djokovic, eu am spus că în viața mea vreau un singur lucru: să fiu judecat după legea după care sunt judecați și ceilalți. Nu am nevoie să fiu judecat de haiduci. Și Ciucă trebuie să pățească exact același lucru pe care-l pățește orice alt cetățean român. Nu are nevoie de o pedeapsă specială. Întâmplător este prim ministru și, întâmplător, dispariția lui se face prin puterea președintelui. Dar putea să fie și portar, la fel trebuia să ne purtăm cu el. Iar mai departe, lucrurile sunt foarte grave. Întâmplător este general al patriei române, face parte din niște structuri, inclusiv când e în rezervă. Eu vreau să întreb: Armata Română e fericită că are un astfel de reprezentant, cu grade înalte? Ce încredere pot să am în armata aceea când armatei nu îi e rușine că are un astfel de general.”

De asemenea, profesorul Dorin Isoc amintește despre cazul biciclistului Lance Armstrong, care a câștigat șapte premii mondiale, pe care le-a pierdut când s-a aflat că se droga: „A câștigat șapte premii mondiale. Când s-a aflat că s-a drogat i-au fost retrase toate cele șapte premii internaționale. Titluri, nu glume. Și a fost invitat să dispară din conducerea fundației pe care a făcut-o cu banii lui. I s-a spus să plece pentru a nu murdări scopul fundației și a plecat.”

CITEȘTE ȘI: