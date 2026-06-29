Mircea Abrudean: „Parlamentul poate să învestească un guvern în 24 de ore, dacă partidele se înțeleg”

Președintele României trebuie să vină cu o soluție în contextul crizei politice, a declarat, luni, Mircea Abrudean, care a semnalat urgența unui guvern cu puteri depline. „În cazul în care partidele ajung la un acord, Parlamentul poate învesti un guvern în 24 de ore”, spune președintele Senatului.

Mircea Abrudean: „Parlamentul poate să învestească un guvern în 24 de ore, dacă partidele se înțeleg”| Foto: Alex Micsik - Agerpres

În condițiile în care partidele nu reușesc să ajungă la un acord pentru depășirea crizei politice, președintele Senatului semnalează nevoia urgentă a unui govern cu puteri depline.

În același timp, Mircea Abrudean a explicat că PNL a stabilit condiții clare pentru a susține un eventual guvern PSD, argumentând că este dificil pentru liberali „să dea un cec în alb” unui partener cu care „nu au avut o relație foarte onestă”.

Mircea Abrudean: „Parlamentul poate să învestească un guvern în 24 de ore, dacă partidele se înțeleg”

„Sperăm să existe această șansă (ca partidele să ajungă la un acord privind premierul - n.red.) pentru că e clar că România are nevoie de un guvern cu puteri depline în această perioadă. Sper că acest lucru să se întâmple”, a declarat, luni, președintele Senatului Mircea Abrudean, citat de Agerpres.ro

„Sper că toată lumea să înțeleagă situația și să respecte angajamentele asumate. Timp este. Dacă astăzi se ajunge la o soluție, se face o desemnare, mâine toată ziua până noaptea Parlamentul poate învesti un guvern. (...) Parlamentul are timp până mâine la ora 24:00 să facă o învestire, dacă e cazul, dacă nu, Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară oricând și poate să facă o învestire, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere, există această prevedere”, a afirmat Abrudean, care este și vicepreședinte PNL.

Abrudean a mai spus că s-a mai procedat ca Parlamentul să învestească un Guvern în 24 de ore.

Întrebat în legătură cu faptul că președintele Nicușor Dan a criticat PNL că nu votează un guvern monocolor PSD, Mircea Abrudean a arătat că PNL nu și-a schimbat poziția.

„Nu comentez declarațiile niciunui lider, cu atât mai mult ale președintelui României, cu siguranță însă ceea ce pot să vă spun, pentru că am fost parte a delegației care a fost și la Cotroceni și am fost alături de președintele PNL Bolojan, inclusiv la ieșirea la declarații, unde lucrurile au fost cât se poate declare: deci există cele două variante - guvern în jurul PSD sau guvern în jurul PNL, USR, UDMR, cu acele condiții, respectiv asumarea acelui angajament pentru România. Nu s-a schimbat nimic de atunci până astăzi”, a explicat Abrudean.

„Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit”

Abrudean a afirmat că PNL a fost atacat din toate direcțiile în ultima perioadă și a respins ideea că rotativa premierilor ar fi fost o condiție impusă de liberali.

„Nu a fost o condiție rotativa, pentru că noi, atunci când am fost la discuții, nu am discutat despre rotativă. Am discutat despre cele două variante, ulterior sigur că a apărut și posibilitatea rotativei.(...) Trebuie să se înțeleagă cele două blocuri asupra acelui acord și asupra condițiilor în care una dintre părți susține învestirea celeilalte părți. Nu avem acum (o înțelegere - n.red.). poate peste o oră o să avem, poate peste șase zile o să avem. E important ca România să aibă un guvern cu puteri depline, am mai spus asta, pentru că știți foarte bine situația, guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență, proiecte de legi, avem de închis jaloane în PNRR, avem de închis atâtea situații complicate pentru care este normal ca România să aibă un guvern. Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit. Ilie Bolojan nu se ține agățat de această situație pentru că nu ajută România, asta este realitatea. Așa că vrem să deblocăm situația, noi am venit cu variantele”, a adăugat președintele Senatului.

Acordul pentru implementarea reformelor, esențial

El a mai spus că liberalii nu s-au răzgândit și au declarat din start că sunt dispuși să voteze un guvern PSD cu respectarea unor condiții care 'se pare că nu sunt respectate'.

„Nu e nicio răzgândire. PSD a încercat în repetate rânduri să destabilizeze PNL, atunci e complicat să dai un cec în alb cuiva cu care nu ai avut o relație foarte onestă și nu se poate baza pe încredere. În același timp, vorbim despre cele două soluții pentru România. Acel acord pentru România prevede niște lucruri clare care înseamnă continuarea reformelor, înseamnă banii din PNRR, înseamnă OCDE, lucruri de bun simț. E un pic complicat să ceri autonomie totală atâta vreme cât noi vorbim de un acord care presupune niște acțiuni din partea guvernului pe care teoretic l-am susține”, a explicat Abrudean.

Întrebat dacă PNL ar accepta ca, în cazul în care se decide o rotație la guvernare, Sorin Grindeanu să fie primul premier, Abrudean a spus că trebuie să se discute toate lucrurile, menționând că problema „nu este despre cine să fie primul”. „Nu aici ne-am blocat, trebuie să existe acele garanții, acordul semnat”, a mai explicat Abrudean.

Ce condiții ar impune PNL pentru miniștri?

În legătură cu condițiile pe care le-ar impune PNL pentru miniștri, în cazul în care va fi desemnat Sorin Grindeanu, el a precizat: „Condiția noastră e clară și de bun simț, ca în acest guvern să nu se regăsească colegi sau foști colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL”.

El a arătat, referitor la criticile PSD la adresa lui Siegfried Mureșan, că nu trebuie să se mai recurgă la astfel de atacuri în această perioadă.

„Eu cred că ar fi nevoie să ne răcorim un pic și să nu mai recurgem la atacuri în această perioadă. Dacă ne dorim cu toții cu adevărat să ajungem la o soluție pentru România, eu cred că astfel de atacuri nu își au locul. Haideți să ne punem la masă, să vedem cum putem debloca situația, să mergem înainte, pentru că, dacă ne batem în comunicate și în postări, cred că nu rezolvăm nimic”, a adăugat Abrudean.

Potrivit acestuia, „este atributul președintelui să vină cu o soluție în acest moment, dar acesta a spus-o foarte clar că așteaptă ca partidele să se înțeleagă”.

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