Olguța Vasilescu cere reintroducerea „frânei” în salarizarea din administrația locală: „Autonomia locală trebuie respectată!”

Primarul municipiului Craiova și președintele Asociației Municipiilor din România, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că a solicitat reintroducerea unei „frâne” în procesul de salarizare din administrația publică locală.

Primarul Craiovei susține că autoritățile locale trebuie să poată alege între reducerea personalului și diminuarea cheltuielilor salariale. | Foto: Facebook - Lia Olguța Vasilescu

Primarul Craiovei susține că autoritățile locale trebuie să poată alege între reducerea personalului și diminuarea cheltuielilor salariale.

Primarul municipiului Craiova și președintele Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu, a declarat că a solicitat reintroducerea unei „frâne” în procesul de salarizare din administrația publică locală, astfel încât primăriile și consiliile județene să beneficieze de mai multă flexibilitate în aplicarea măsurilor de reducere a cheltuielilor. Potrivit acesteia, solicitarea a fost transmisă în cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții Guvernului, conform Agerpres.ro.

Potrivit Olguței Vasilescu, una dintre variantele analizate prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de salarizare la nivelul unităților administrativ-teritoriale, ca alternativă la concedierile de personal. Aceasta a susținut că administrațiile locale nu pot fi tratate identic, deoarece există diferențe majore între structura și nevoile fiecărei primării.

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AMR cere mai multă autonomie pentru autoritățile locale

Președinta AMR a explicat că primarii și președinții de consilii județene ar trebui să poată alege între reducerea numărului de angajați și reducerea cheltuielilor salariale, în funcție de situația concretă din fiecare localitate.

„Practic, dacă sunt în imposibilitatea de a face reducerea de personal, să poată contribui prin reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal”, a explicat Olguța Vasilescu în declarațiile citate de Agerpres.

Aceasta a atras atenția că o reducere uniformă a personalului ar putea afecta funcționarea unor administrații locale, în special în localitățile mici sau în cele unde anumite servicii publice sunt incluse direct în organigrama primăriei.

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Discuțiile fac parte din reforma administrației publice

Tema salarizării și a restructurării administrației locale este discutată în contextul măsurilor de reformă și reducere a cheltuielilor bugetare promovate de Guvern.

În ultimele luni, reprezentanții administrațiilor locale au cerut în repetate rânduri ca eventualele reduceri de personal să fie aplicate diferențiat și să țină cont de realitățile din teritoriu. Asociația Municipiilor din România a solicitat inclusiv elaborarea unui ghid unitar pentru aplicarea măsurilor de restructurare, pentru a evita interpretările diferite și litigiile în instanță.

Potrivit Olguței Vasilescu, discuțiile cu Guvernul privind reforma administrației locale și salarizarea personalului din primării și consilii județene vor continua în perioada următoare.

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