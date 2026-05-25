PNL pune presiune pe PSD: „Să vină cu o soluție sau să se dea deoparte!”

Liberalii acuză social-democrații că au provocat criza politică și refuză acum să își asume formarea unui nou Guvern.

PNL a lansat un nou atac la adresa PSD, în plin blocaj politic, cerând social-democraților să prezinte urgent o soluție pentru ieșirea din criză sau să renunțe la pretențiile privind conducerea viitorului Executiv.

PNL a lansat un nou atac la adresa PSD, în plin blocaj politic, cerând social-democraților să prezinte urgent o soluție pentru ieșirea din criză sau să renunțe la pretențiile privind conducerea viitorului Executiv.

Mesajul a fost transmis de liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, care susține că PSD „a uitat” de criza pe care chiar el a generat-o prin moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, conform stiripesurse.ro.

PNL: „PSD s-a grăbit să dărâme Guvernul, dar nu și să construiască altul”

Gabriel Andronache a declarat că social-democrații au acționat extrem de rapid atunci când au decis să retragă sprijinul politic și să voteze moțiunea de cenzură, însă după căderea Cabinetului nu au mai venit cu nicio variantă concretă pentru stabilizarea situației politice.

Liderul liberalilor din Camera Deputaților afirmă că România traversează o perioadă complicată, iar lipsa unei majorități clare afectează inclusiv economia și relația cu partenerii externi. În acest context, PNL cere PSD să își asume responsabilitatea politică și să prezinte rapid o propunere de guvernare.

„PSD parcă a uitat complet de criza politică pe care a declanșat-o. Sunt aproape 3 săptămâni de când PSD a dat jos actualul guvern și n-are nicio preocupare să vină cu o soluție pentru România”, a transmis Gabriel Andronache, într-o postare pe Facebook.

Ultimatum pentru social-democrați

PNL a transmis că social-democrații trebuie să decidă rapid dacă doresc să participe la formarea unei noi majorități sau dacă vor lăsa alte partide să negocieze viitorul Executiv.

Liberalii susțin că actualul blocaj politic nu poate continua la nesfârșit, mai ales în contextul în care România are de gestionat probleme economice importante și proiecte europene care depind de stabilitatea guvernamentală.

Declarațiile vin după mai multe săptămâni de tensiuni între PNL și PSD, relația dintre cele două formațiuni deteriorându-se puternic după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. În ultimele zile, liderii liberali au acuzat PSD că încearcă să forțeze alegeri anticipate sau să obțină avantaje politice prin prelungirea negocierilor.

Criza politică continuă

După moțiunea de cenzură votată în Parlament, România funcționează în continuare cu un Guvern interimar, iar consultările dintre partide nu au produs până acum o majoritate stabilă.

Președintele României a avut deja mai multe discuții cu liderii politici la Palatul Cotroceni, însă negocierile pentru desemnarea unui nou premier au rămas blocate. În acest moment, principalele scenarii discutate sunt fie refacerea unei coaliții între PSD și PNL, fie formarea unui guvern minoritar susținut în Parlament de mai multe partide.

