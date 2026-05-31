Mii de clujeni au participat la slujbă și la tradiționala Procesiune de Rusalii

Mii de clujeni au participat duminică, 31 mai 2026, la tradiționala Procesiune de Rusalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca.

Duminica de Rusalii la Cluj-Napoca, 31 mai 2026 | Foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Mii de credincioși clujeni au luat parte duminică, de la ora 10.00, la Sfânta Liturghie oficiată de Mitropolitul Andrei Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Mulți din cei prezenți au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

De la ora 17.00, pe esplanade din fața Catedralei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, în sobor de clerici, au oficiat Vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala Procesiune de Rusalii, desfășurată prin centrul municipiului Cluj-Napoca.

Manifestarea, inițiată în anul 2011 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, continuă o veche tradiție din Ardeal, având în centrul ei rugăciunea pentru roadele pământului și pentru mediul înconjurător, la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt.

Evenimentul s-a desfășurat după următorul program:

De la ora 17.00, pe platoul din faţa Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit slujba Vecerniei plecării genunchilor, la care au participat toţi preoţii clujeni şi credincioşii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului.

De la ora 18.00 procesiunea propriu-zisă a pornit din faţa Catedralei şi s-a deplasat pe următorul traseu: Piaţa Avram Iancu – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piaţa Unirii (prin spatele Bisericii Sfântul Mihail) – B-dul Eroilor – Piaţa Avram Iancu, după care întregul a revenit în faţa Catedralei.

Procesiunea a avut în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, urmate de către diaconi şi soborul preoţilor slujitori, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, elevi, studenţi şi credincioşi.

De-a lungul traseului s-au făcut face trei opriri şi s-au rostit ectenii speciale.

Pentru buna desfășurare a procesiunii, Primăria şi Poliţia au luat măsuri de restricţionare a traficului în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, iar efective de jandarmi au asigurat liniştea desfăşurării acestei manifestări religioase.

După încheierea procesiunii, în faţa Catedralei Mitropolitane au fost rostite rugăciuni pentru natură, iar la final Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învăţătură.

Evenimentul îşi propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoţii şi credincioşii ortodocși clujeni, la marele praznic al Cincizecimii, care reactualizează evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă Biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a Împărăției viitoare a lui Dumnezeu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: