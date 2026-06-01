Vreme capricioasă la Cluj-Napoca! Ploi și temperaturi de până la 21 de grade în prima zi a săptămânii.

Clujenii au parte de o zi mohorâtă de început de săptămână.

| Foto: monitorulcj.ro

Cerul rămâne predominant noros, iar meteorologii anunță ploi slabe și temperaturi moderate pe parcursul zilei. Deși valorile termice vor urca până la 21 de grade Celsius în orele după-amiezii, vremea va rămâne instabilă, cu șanse de precipitații și un disconfort accentuat din cauza umidității ridicate.

La ora 08:00, în Cluj-Napoca se înregistrau 16 grade Celsius, cerul fiind înnorat. Umiditatea aerului a ajuns la 79%, iar probabilitatea de precipitații este de 10%. Vântul suflă slab, cu aproximativ 3 km/h.

Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește treptat, atingând o maximă de aproximativ 21 de grade Celsius în jurul amiezii și după-amiezii. Spre seară, valorile termice vor începe să scadă, urmând să ajungă la aproximativ 14 grade în timpul nopții.

