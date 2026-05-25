Pancu, un nou mesaj tăios după ultima perioadă: „Trădat, ignorat și nerespectat!”

Daniel Pancu (48 de ani) este „la cuțite” de mai mult timp cu șefii CFR-ului, club de care urmează să se despartă în curând.

Daniel Pancu a început mandatul la CFR pe 1 noiembrie 2026 / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Tehnicianul a avut un schimb de replici de la distanță atât cu Iuliu Mureșan, cât și cu Neluțu Varga, iar soarta sa la Cluj pare pecetluită.

Pancu a anunțat că nu va mai rămâne la CFR și în sezonul viitor, iar luni dimineață a avut un nou mesaj tăios cu cu referire la ultimele evenimente.

„Un bărbat nu uită niciodată zilele când a fost singur, trădat, ignorat și nerespectat”, a postat Pancu pe Instagram.

Negociază cu Rapid!

Pancu a demarat deja negocierile cu Rapid și are șanse mari să ajungă în Giulești începând cu ediția viitoare, echipă care se desparte de Costel Gâlcă după acest sezon.

„Decizia de a pleca de la CFR e luată de o lună, cu anumiți oameni nu se poate, nu am găsit... chiar dacă trebuie să trăiești cu niște oameni în fiecare zi, poți în unele zile, dar nu à la longue, nu poți să mergi nefericit la serviciu, așa cum am zis și aseară, nu se poate fără entuziasm. Chiar dacă nu mai semnez cu nimeni, eu la CFR nu mai stau.

Mai negociez cu Rapid, mai sunt câteva condiții, probabil că vom ajunge la o înțelegere. Eu plătesc clauza, eu renunț la bani. E ca un făcut, toată cariera, și ca jucător, și ca antrenor la fel am pățit! Data trecută am lăsat 180.000 de euro, financiar doar în pierdere am fost la Rapid.

Dar e dorul care mă cheamă, cum e melodia «Dorul de tine mă cheamă, mamă». Acum o să am impresia că ajung la Real Madrid, baza de la Ștefănești va fi gata în toamnă, a fost unul dintre motivele care m-au convins”, a spus Pancu, potrivit Digi Sport.

