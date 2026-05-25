Cluj Arena va avea un gazon de 300.000 de euro. CJ Cluj a atribuit contractul!

Consiliul Județean Cluj va plăti peste 1,4 milioane de lei pentru furnizarea și montarea unui gazon hibrid pe stadionul din Cluj-Napoca.

Cluj Arena va avea gazon hibrid de ultimă generație| Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a atribuit contractul pentru furnizarea și montarea unui nou gazon hibrid pe stadionul Cluj Arena, valoarea lucrărilor ridicându-se la 1.449.314 lei, fără TVA, adică aproape 290.000 de euro.

Potrivit informațiilor publicate în SICAP, procedura a fost organizată prin licitație deschisă, iar firma declarată câștigătoare este GAZON LUNA.

Valoarea estimată era mai mare

Conform documentației publice, valoarea estimată inițial pentru achiziție a fost de 1.935.000 de lei, însă oferta câștigătoare a fost mai mică cu aproape jumătate de milion de lei.

Contractul vizează „furnizarea și montarea de gazon hibrid pentru suprafața de joc a stadionului Cluj Arena”, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini elaborat de administrația județeană.

Captură de ecran din platforma SICAP privind licitația pentru furnizarea și montarea gazonului hibrid de pe Cluj Arena.

Gazon nou pentru meciuri și evenimente

Cluj Arena este una dintre cele mai utilizate arene sportive din România, găzduind atât partidele echipei FC Universitatea Cluj, cât și festivaluri, concerte și alte evenimente de amploare.

Captură de ecran din platforma e-licitatie.ro privind licitația pentru furnizarea și montarea gazonului hibrid de pe Cluj Arena.

În ultimii ani, suprafața de joc a stadionului a fost criticată de suporteri și specialiști, mai ales după perioadele în care arena a găzduit evenimente multiple într-un timp scurt.

