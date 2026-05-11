„Amintirile de la «U» Cluj mă fac să trăiesc!” Tim Câmpeanu, legenda Universității, interviu cu inima deschisă

Septimiu Câmpeanu (68 de ani), cunoscut publicului larg ca Tim Câmpeanu, este unul dintre jucătorii care se confundă cu istoria Universității Cluj.

Tim Câmpeanu, legendă a lui „U” Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj

Stabilit în Germania, acolo unde locuiește încă din 1988, Tim Câmpeanu s-a întors în România pentru o scurtă perioadă. Sâmbăta trecută a participat la un meci caritabil disputat la Cluj și va rămâne aici până după finala Cupei României dintre „U” Cluj și Universitatea Craiova.

„Întotdeauna e emoționantă revederea cu România, mai ales când ajung la Cluj și sunt în stadion. Deși stadionul nu mai e acela pe care îl știu eu, a rămas spiritul”, a declarat fostul jucător al Universității pentru Prima Sport.

„Amintirile de la «U» mă fac să trăiesc”

După aproape patru decenii departe de casă, Câmpeanu resimte și acum dorul de țara natală. Nu locul îi lipsește cel mai mult, însă, ci echipa pentru care a disputat peste 200 de meciuri de-a lungul carierei.

„Fotbalul de la «U» îmi lipsește cel mai tare! Aici am jucat fotbalul cu inima, totul mă atrage când văd echipa cum se antrenează sau când merg în parcul Babeș să îi văd. Aici am petrecut cele mai frumoase momente din viață, nu doar din fotbal, și mă atrage total. Plus că mă întâlnesc cu foști colegi pe care nu i-am mai văzut de 30 de ani. Trăim momentele vechi, trăim din amintiri deși nu prea e bine să trăiești așa.

Dacă stau să mă gândesc bine, «U» Cluj pentru mine înseamnă cele mai frumoase amintiri, totul e legat de «U» începând de la prima zi de antrenament și până la ultimul meci. «U» Cluj e totul pentru mine! Au mai fost echipe unde am jucat sau antrenat ulterior, dar «U» rămâne echipa mea de inimă și aici am amintirile care mă fac să trăiesc”, a spus, emoționat, Tim Câmpeanu.

„Nu trebuie să câștigați, jucați fotbalul pe care-l știți!”

La peste 50 de ani distață de la debutul în alb-negru, fostul internațional român a vorbit despre lupta acerbă în care este implicată echipa de pe malul Someșului. «U» este aproape atât de Cupa României, cât și de trofeul Superligii, traversând cel mai bun sezon din istoria clubului.

„Mi se face pielea de găină doar când mă gândesc că ar putea fi și campioană și ar putea câștiga și Cupa. Teoretic, e posibil amândouă, se poate întâmpla orice. Ar fi ceva istoric, ceva greu de imaginat. Sper ca echipa să nu se teamă de finalul de sezon și să aibă șanse până în ultima etapă la titlu.

Obiectivul nu a fost Cupa și campionatul, eu cred că au un avantaj față de Craiova. CFR rămâne periculoasă și ar putea încurca cărțile. Pe Craiova o văd cea mai solidă echipă din campionat.

Am un mesaj către jucători: să nu rămână copleșiți de ceea ce pot să realizeze. Să joace mai departe fără emoții, fără acel «trebuie să câștigăm». Nu trebuie, trebuie să jucați fotbalul pe care-l știți!”

Tim Câmpeanu a disputat peste 200 de meciuri pentru „studenți” / Foto: FC Universitatea Cluj

Apropiat al lui Ioan Ovidiu Sabău, Câmpeanu crede că instalarea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică a echipei a fost o decizie inspirată. Totuși, în viziunea sa antrenorul ideal rămâne „Moțul”, cel care a salvat echipa de la retrogradare în urmă cu trei ani, a calificat-o în finala Cupei în acel an și a readus-o pe „U” în cupele europene după jumătate de veac.

„Cu Neluțu am mai vorbit o dată după ce și-a dat demisia. Am regretat, pentru că el a pus bazele echipei, inclusiv ce a făcut anul trecut a fost o performanță și inclusiv datorită muncii lui sunt și rezultatele de acum. Bergodi a știut cum să preia echipa, ce jucători să aducă, dar pe bazele muncii lui Neluțu Sabău.

Începutul sezonului a fost dificil, poate și Neluțu a fost mai obosit, un antrenor se consumă enorm, «U» a făcut o alegere fantastică cu Bergodi. Se pliază pe stilul de acum de la «U», dar am spus mereu: persoana cea mai potrivită ar fi Neluțu Sabău, chiar dacă succesul de acum e al lui Bergodi”, a încheiat Tim Câmpeanu.

