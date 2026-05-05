Robert Sighiartău: „PNL nu va face alianță cu PSD”. Decizie menținută după votul din partid.

Deputatul Robert Sighiartău anunță că liberalii își păstrează poziția privind o eventuală guvernare alături de PSD.

Deputatul PNL Robert Sighiartău a anunțat marți că Biroul Politic Național al partidului a votat, cu o majoritate largă, menținerea deciziei de a nu forma o alianță cu Partidul Social Democrat pentru o nouă guvernare.

Decizia vine în contextul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată în Parlament, conform Agerpres.ro.

„PNL a votat din nou. Cu majoritate largă menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD”, a transmis acesta, într-o postare publicată pe Facebook.

Guvernul Bolojan a căzut

Anunțul vine la scurt timp după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România a fost adoptată în Parlament.

Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma votului, fiind înregistrate 281 de voturi „pentru”.

Negocieri complicate pentru noul guvern

Decizia PNL de a exclude o alianță cu PSD complică scenariile politice pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

În lipsa unei înțelegeri între principalele partide, perioada următoare se anunță una tensionată, cu negocieri dificile pentru desemnarea unui nou guvern.

