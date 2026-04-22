Președintele Senatului, Mircea Abrudean: „Stabilitatea și reformele, prioritatea PNL în contextul crizei politice”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis un mesaj ferm privind direcția politică a PNL, subliniind că formațiunea își asumă rolul de garant al stabilității guvernării și al continuării reformelor.

Mircea Abrudean, a transmis un mesaj ferm privind direcția politică a PNL în contextul crizei politice create de PSD.

Abrudean a acuzat PSD că ar fi declanșat „iresponsabil” actuala criză politică, insistând că prioritatea imediată trebuie să fie asigurarea stabilității și formarea unei majorități pro-europene în Parlament.

Potrivit liderului liberal, PNL își propune să continue reformele și investițiile, inclusiv prin dialog cu partenerii parlamentari. Acesta a precizat că orice formă de presiune politică sau ultimatum este „de neacceptat”.

„Focusul trebuie să rămână pe modernizarea statului, eliminarea risipei și accelerarea absorbției fondurilor europene”, a transmis Abrudean.

Accent pe PNRR și stabilitate economică

În mesajul său, președintele Senatului a evidențiat și importanța implementării Planul Național de Redresare și Reziliență, considerată esențială pentru menținerea stabilității economice.

„Miza este clară: implementarea PNRR și protejarea stabilității economice”, a mai transmis acesta, în contextul tensiunilor politice actuale, pe pagina sa de Facebook.

Declarația vine într-un moment sensibil pe scena politică, în care negocierile pentru menținerea unei majorități parlamentare sunt în desfășurare.

