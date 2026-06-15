Foștii șefi ai Jandarmeriei, achitați în dosarul „10 August”: Decizia nu e definitivă

Foştii şefi ai Jandarmeriei Române, judecaţi pentru abuz în serviciu în cazul intervenţiei în forţă a jandarmilor la protestele din 10 august 2018 au fost achitați magistrații Tribunalului București. Decizia nu e definitivă.

Foștii șefi ai Jandarmeriei, achitați în dosarul „10 August”: Decizia nu e definitivă|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a decis luni achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018.

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Este vorba de colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, judecați pentru abuz în serviciu.

Foștii șefi ai Jandarmeriei, achitați în dosarul „10 August”: Decizia nu e definitivă

Conform deciziei instanței, cei trei foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați pentru că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

„În baza art. 396 alin. (1), (5) Cpp raportat la art. 16 alin.1 lit.b, teza a I-a Cpp achită inculpatul Cazan Laurențiu Valentin, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu. În baza art.396 alin. (1), (5) Cpp raportat la art.16 alin. 1 lit. b, teza a I-a, Cpp achită inculpatul Cazan Laurențiu Valentin, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual. În baza art.396 alin.(1), (5) Cpp raportat la art.16 alin.1 lit.b, teza a I-a, Cpp achită inculpatul Sindile Ionuț Cătălin trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu. În baza art.396 alin.(1), (5) Cpp raportat la art.16 alin.1 lit.a, Cpp achită inculpatul Cucoș Gheorghe Sebastian, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu”, se arată în decizia instanței, citată de Agerpres.ro

Achitări pe linie

De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei implicați în reprimarea protestatarilor au fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare.

Astfel, au fost achitați:

*col. (r) Laurențiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB; *col. Răzvan Cătălin Popescu,

*lt. col. Adrian Costel Dumitru,

*mr. Luca Moldoveanu,

*cpt. Marius Daniel Mihai,

*plt. adj. Florea Carmocanu,

*plt. adj. șef (r) Bardahan Pavel Custrin,

*plt. maj. (r) George Constantin Zamfir,

*plt. adj. Cristian Bolat.

În plus, a fost încetat procesul penal pe motiv de prescriere a faptelor în cazul col. Marian Ion Zăvoianu.

Pedepse cu suspendare

În același dosar au primit pedepse cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă:

*plt. maj. Marian Cristian Bîrsan (persoană vătămată Orlando Alexandru Ștefănescu);

*plt. adj. șef George Buzatu (persoană vătămată Orlando Alexandru Ștefănescu);

*plt. adj. (r) Alin Belecciu (persoană vătămată Gheorghe Răuțu),

*cpt. Marius Daniel Mihai (persoană vătămată Costel Tocană).

Pe latură civilă, instanța a respins majoritatea cererilor persoanelor vătămate privind acordarea de daune morale și materiale, cu excepția a două persoane: Costel Tocană va primit daune morale din partea Jandarmeriei în sumă de 25.000 lei iar Orlando Alexandru Ștefănescu va primi 15.000 lei de la doi dintre jandarmii condamnați cu suspendare pentru purtare abuzivă.

Decizia nu este definitivă

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

În luna august 2023, foștii șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii Secției Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părți civile în proces.

Acuzații de abuz în serviciu

Colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofițer în cadrul acestei structuri, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, sunt acuzați de abuz în serviciu.

În același dosar, au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei: col. (r) Laurențiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB, col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt. col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan, plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. șef George Buzatu, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. șef (r) Bardahan Pavel Custrin și plt. maj. (r) George Constantin Zamfir.

Aceștia sunt acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la această infracțiune.

Intervenție abuzivă

Conform anchetei, colonelul Laurențiu Cazan, în calitate de comandant al acțiunii, precum și Gheorghe Cucoș și Ionuț Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiași acțiuni, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu și au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispozițiilor legale, intervenția în forță în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piața Victoriei - aproximativ 30.000 persoane -, intervenție pe care ulterior au și condus-o.

O acțiune nelegală

Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe - poate fi considerată drept un tratament „inuman” și „degradant”.

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