Someșul Mic din Cluj-Napoca, repopulat cu pești. Viceprimar Dan Tarcea: „Râul este curat și are vitalitate”.

Someșul Mic din Cluj-Napoca a fost repopulat cu mii de păstrăvi.

Someșul Mic din Cluj-Napoca, repopulat cu pești | Foto: Facebook, Dan Tarcea

Viceprimarul Dan Tarcea a participat, vineri, 24 aprilie 2026, la o acțiune de repopulare cu pești a râului Someșul Mic, pe plaja din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca.

„Avem o acțiune de punere a peștilor în râu pentru că știm foarte bine, peștii, mai ales păstrăvul reprezintă un senzor foarte serios asupra calității apei, care trebuie să fie curată și oxigenată. Dacă crește păstrăvul, cu siguranță că și celelalte specii de pești cresc aici. Nu este o acțiune singurală”, a spus Dan Tarcea, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

În total sunt 270 de kilograme de pește, un număr de 8.000.

Acțiunea de astăzi de la Cluj-Napoca este parte a unei repopulări cu pește la nivel național.

Dan Tarcea: „Someșul este curat și are vitalitate”

„Sperăm să avem câți mai mulți pescari aici. Și cei care sunt din Cluj, dar și cei care doresc să pescuiască sportiv. Dacă este un pește mare, conform regulamentului (lungime minimă 20 cm) îl pot lua acasă, dacă nu să îi dea drumul. Vedem aici, pe râul Someș, lebedele, rațele, iar acum și peștii. Avem un ecosistem viu. Avem și castori aici, asta înseamnă că acest râu este curat și are vitalitate. Așa că, dragi clujeni, vă invit pe malurile Someșului să vă bucurați de tot ceea ce vă oferă râul Someș și municipiul Cluj-Napoca”, a mai spus Dan Tarcea.

Atenție! În perioada 9 aprilie – 7 iunie 2026 pescuitul este interzis în totalitate pe apele curgătoare din România deoarece este prohibiție.

