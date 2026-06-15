U-BT Cluj a bifat primele două transferuri din această perioadă de mercato!

U-BT Cluj-Napoca a reușit până acum două transferuri înaintea noului sezon: Bobe Nicolescu și Otis Livingston sunt primii jucători veniți sub comanda lui Mihai Silvășan, și el reconfirmat în funcție.

U-BT Cluj a bifat primele două transferuri din această perioadă de mercato / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

După confirmarea lui Mihai Silvășan în postura de antrenor principal pentru sezonul 2026-2027, U-Banca Transilvania a anunțat primele două transfer din perioada de pregătire: Bogdan Nicolescu și Otis Livingston.

Primul este cunoscut în lumea baschetului românesc ca „Bobe”, jucătorul în vârstă de 29 de ani sosește de la marea rivală CSM CSU Raiffeisen Oradea. Născut pe 3 ianuarie 1997 în București, actualul căpitan al echipei naționale a României și-a început cariera profesionistă în 2015, când a ales să îmbrace echipamentul „leilor roșii”.

Din 2015 până în 2026, Nicolescu a intrat pe parchet în 502 meciuri pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea. În cei 11 ani petrecuți pe malul Crișului, Bobe a pus umărul la câștigarea a trei campionate ale României (2016, 2018 și 2019) și o SuperCupă (2019). De asemenea, a urcat alături de fosta sa echipă pe ultima treaptă a podiumului în ediția 2020-2021 a FIBA Europe Cup.

În sezonul recent încheiat, Bobe a evoluat pentru CSM Oradea în 12 partide pe plan european, toate în FIBA Europe Cup. Pe lângă partidele din sezonul anterior, Nicolescu a mai intrat pe parchet în alte 84 de meciuri în FIBA Europe Cup și FIBA Basketball Champions League. De asemenea, stagiunea 2025-2026 i-a adus lui Bobe 41 de meciuri pe plan intern: 38 în LNBM și 3 în Cupa României.

Un nou coordonator de joc pentru sezonul viitor!

Otis Livingston II sosește din campionatul Spaniei, de la Bàsquet Girona. A semnat primul contract de jucător profesionist chiar după terminarea colegiului, în Danemarca, unde a evoluat timp de un sezon pentru Horsens IC.

Următoarele două sezoane le-a petrecut în Macedonia de Nord și Serbia, la Kumanovo și Mladest Zemun, înainte de a-și începe aventura de două sezoane în Germania.

Înainte de a sosi la Cluj-Napoca, Livingston II a evoluat pentru Bàsquet Girona, în Liga ACB, izbutind în cele 34 de partide medii de 13 puncte, 5.1 pase decisive și 11.7 la indicele eficienței.

A avut numeroase prestații solide de-a lungul sezonului, însă cele mai importante au venit în meciurile cu Unicaja Malaga și Real Madrid, când a izbutit 20 puncte și 10 pase decisive, respectiv 24 de puncte, 8 recuperări și 5 pase decisive.

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