Dinu Iancu-Sălăjanu s-a AUTOSUSPENDAT din funcția de președinte PNL Sălaj

Măsura controlului judiciar nu îi permite lui Dinu Iancu-Sălăjanu să își exercite funcția de președinte al Consiliului Județean Sălaj, practic, liberalul „pierde” două funcții de conducere într-o singură zi.

Dinu Iancu-Sălăjanu s-a AUTOSUSPENDAT din funcția de președinte PNL Sălaj | Foto: monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean (CJ) Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a decis joi, 23 aprilie 2026 să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a PNL, în contextul măsurilor dispuse recent de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presă al PNL Sălaj, măsura a fost luată pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare, fiind descrisă de organizația politică drept un „gest de responsabilitate”, menit să protejeze activitatea partidului la nivel local.

„Această decizie are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională. Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii”, se precizează în comunicatul PNL Sălaj emis pe 23 aprilie 2026, citat de Agerpres.ro.

Reprezentanții filialei județene au reafirmat atașamentul partidului față de statul de drept și buna funcționare a instituțiilor publice, subliniind totodată importanța respectării prezumției de nevinovăție pe parcursul procesului.

Decizia de autosuspendare vine în aceeași zi în care Consiliul Județean Sălaj a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare pentru desemnarea unui președinte interimar la conducerea administrației județene, ca urmare a controlului judiciar dispus de procurorii DNA, măsură care include interdicția exercitării funcției publice de către Dinu Iancu-Sălăjanu.

Remintim faptul că Dinu Iancu-Sălăjanu a fost audiat la DNA Cluj, ieri, 22 aprilie 2026. Acesta este vizat de ancheta DNA într-un dosar privind suspiciuni de corupție în atribuirea și derularea contractelor de lucrări publice. Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar.

