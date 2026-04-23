Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că economia României se stabilizează: „Deficitul a scăzut. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 22 aprilie 2026, că deficitul total al României a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor Eurostat și a menționat că aceste date arată că direcția este una corectă, economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare și ar fi păcat ca țara să se întoarcă de unde a plecat.

„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană și care include toate cheltuielile și obligațiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR”, a scris Bolojan, pe Facebook, miercuri seara.

El a menționat că România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut și cea mai mare corecție, iar „reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase”.

„De mulți ani, România a cheltuit mai mult decât își permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcție și să recâștigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiții, muncă și competitivitate”, a transmis premierul.

Ilie Bolojan a arătat că fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puțini bani plătiți pe dobânzi și mai mulți bani pentru dezvoltare, infrastructură și servicii publice.

„Cu cât corecția este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creștere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În același timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărțit la nivelul întregii societăți. Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a mai adăugat șeful Guvernului.

Datele Eurostat publicate miercuri arată că datoria guvernamentală a României a urcat până la 59,3% din PIB în 2025, de la 54,8% din PIB în 2024 și 49,3% din PIB în 2023.

Deficitul s-a situat anul trecut la 7,9% din PIB, de la 9,3% din PIB în 2024 și 6,6% din PIB în 2023.

Produsul Intern Brut în 2025 a fost de 1.916 miliarde lei, în creștere de la aproape 1.760 miliarde lei în 2024 și 1.590 miliarde lei în 2023.

