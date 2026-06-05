Sofiaman, brand românesc de îmbrăcăminte și homewear, s-a deschis în Iulius Mall Cluj (P)

Dintotdeauna, IULIUS a susținut antreprenoriatul românesc și a încurajat businessurile autohtone. De curând, Sofiaman, unul dintre cei mai cunoscuți producători români de îmbrăcăminte pentru casă, a deschis o nouă locație în Iulius Mall Cluj.

Dacă ești în căutarea unor piese vestimentare comode, Sofiaman te așteaptă cu o colecție amplă de haine de casă și de somn, în noua locație din Iulius Mall Cluj. Brandul se află la etaj și este dispus pe o suprafață generoasă de peste 90 mp, ce include game atât pentru doamne și domni, cât și pentru copii.

Sofiaman pune accent pe confort și stare de bine, astfel piesele din colecțiile brandului sunt lucrate din materiale naturale, cum ar fi bumbacul sau modalul.

În noua locație din Iulius Mall, doamnele au acces la mai multe colecții dedicate, precum: „pentru casă", „pentru somn", „pentru baie" și „maternitate". În colecția capsulă cu piese în ediție limitată „pentru vacanță", doamnele pot descoperi rochii și fuste, tricouri și bluze, pantaloni și accesorii. Pentru domni, Sofiaman vine cu o selecție de produse „pentru somn", „pentru casă" și „pentru baie". Pentru cei mici, brandul propune o serie de articole atent realizate din materiale naturale, grijuliu selectate pentru pielea sensibilă a copiilor.

Vizitează Sofiaman în Iulius Mall Cluj și descoperă confortul de acasă, redefinit!

Despre Sofiaman

Sofiaman este brandul ce revitalizează calmul și căldura casei ca variabile decisive pentru starea generală de bine. Convinși că acasă este nu doar un loc sau un simplu debușeu al emoțiilor imediate, ci o stare-model, o materializare efectivă a spiritului grijii și iubirii, am decis să facem tot ce ne stă în putere pentru a trezi, în sufletele oamenilor, prin produsele noastre, cele mai nobile și frumoase simțăminte. Hainele de casă și de somn pe care le producem la Sofiaman, de un confort total și de o moliciune soră cu cea mai tandră îmbrățișare, făcute toate din cele mai atent selectate fibre botanice, oferă, atât prin textura netedă, cât și prin culorile pline și designul discret, dar cu mult bun gust, senzația de căldură, siguranță, înțelegere și acceptare.

Fibrele naturale din modal (fag), bambus, eucalipt, in și bumbac se alătură și se întrepătrund în filosofia Sofiaman și în materialele pe care le producem, alcătuind, cu răbdare și dragoste de oameni, fuioare de ceea ce am decis să numim liniște de casă.