Actualizare anunț CTP Cluj-Napoca - Trasee deviate ca urmare a restricționării traficului pe străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței

ACTUALIZARE COMUNICAT DE PRESĂ

Trasee deviate ca urmare a restricționării traficului pe străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței

Începând cu data de 8 iunie, în contextul lucrărilor la podul provizoriu peste Someșul Mic, mijloacele de transport în comun vor circula pe trasee deviate, astfel:

▶️Linia 30 Cartier Grigorescu – str. Aurel Vlaicu:

Dus: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Oțetului, Calea Moților, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, str. Aurel Vlaicu.

📌 Se suspendă stația Cluj Arena, stația Hotel Radisson. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: de pe Calea Motilor – str. Otetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuta – str. Fantanele – str. Pul Ioan.

📌Se suspendă stațiile Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalenta de pe strada Uzinei Electrice.

▶️Linia metropolitană M26 Cetatea Fetei – Cluj-Napoca:

Dus: va circula deviat spre Cluj Napoca – de pe strada Plopilor – str. Uzinei Electrice, Aleea Stadion, Calea Mănăștur, Calea Florești.

📌Se suspendă stațiile Cluj Arena, parcul Central, Piata Mihai Viteazul Sud. Se alocă suplimentar stațța Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: Plecare din Statia Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice, Aleea Stadion, Calea Mănăștur, Calea Florești.

📌Se suspendă stația Pod Traian, stația Radisson Blu.

▶️Linia de noapte 54N: Cart. Zorilor – zona centrală – Cart. Grigorescu

Dus: strada Observatorului - Calea Turzii - Piața Cipariu - Piața Avram Iancu - B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului - Calea Moților – str. Oțetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuță – str. Fântânele – str. Paul Ioan.

📌Se suspendă următoarele stații: Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalenta de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Oțetului, Calea Moților, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Ștefan Cel Mare - Calea Turzii - strada Observatorului.

📌Se suspendă stația Cluj Arena, stația Hotel Raddison Blu. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

❗Circulația tramvaielor pe liniile 102 si 101 se desfășoară pe traseul de bază.

❗Liniile 26 si 26L : Cart. Grigorescu – B-dul Muncii – Emerson: traseu neschimbat.

Linia 27: Cart. Grigorescu – Piața Gării: traseu neschimbat.

Linile 28 si 28B : Piata Mihai Viteazul – Cartier Grigorescu – VIVO: traseu neschimbat

Linia 41 Cart. Grigorescu – Piata 1 Mai - traseu neschimbat

Linia 44 Cart. Grigorescu – str. Soporului - traseu neschimbat

Compania de Transport Public Cluj-Napoca recomandă călătorilor să utilizeze stațiile alternative și să consulte informațiile actualizate disponibile în aplicația TRANZY, pe site-ul companiei și în stațiile de transport public.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.