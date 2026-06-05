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Vreme frumoasă astăzi la Cluj-Napoca. Temperaturile ajung la 26 de grade!
Clujenii au parte astăzi de o zi plăcută de început de vară, cu temperaturi ridicate și perioade însorite.Clujenii au parte astăzi de o zi plăcută de început de vară, cu temperaturi ridicate și perioade însorite. | Foto: monitorulcj.ro
Dimineața, termometrele indicau aproximativ 18 grade Celsius, însă temperaturile vor crește treptat până în jurul orei 15:00, când se va atinge maxima zilei. Vântul va sufla slab, cu aproximativ 2 km/h, iar probabilitatea de precipitații este redusă, de doar 6%.
Potrivit prognozei meteo, maxima zilei va ajunge la 26 de grade Celsius, iar cerul va fi parțial însorit.
Temperaturi de vară în Cluj-Napoca
Vremea va rămâne agreabilă pe tot parcursul zilei, cu valori cuprinse între 23 și 26 de grade Celsius în orele după-amiezii. Seara, temperaturile vor începe să scadă treptat, ajungând la aproximativ 19 grade Celsius.
Umiditatea aerului este ridicată, de 87%, însă condițiile meteo sunt favorabile pentru plimbări și activități în aer liber.
Meteorologii anunță pentru astăzi o zi stabilă din punct de vedere atmosferic, fără fenomene meteo semnificative.
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