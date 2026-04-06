Nicușor Dan: „România nu are probleme în aprovizionarea cu combustibili.”

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că România nu se confruntă, în prezent, cu dificultăți în aprovizionarea cu combustibili, în contextul tensiunilor internaționale generate de situația din Orientul Mijlociu.

Șeful statului a avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și reprezentanți ai companiilor din industria petrolieră, precum OMV Petrom și Rompetrol. Discuțiile au vizat situația aprovizionării cu țiței și combustibili, în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol la nivel global, conform Agerpres.ro.

„Nu există dificultăți în prezent”

Potrivit Administrației Prezidențiale, companiile din domeniu își asigură aprovizionarea la prețuri aliniate pieței internaționale, fără a exista blocaje sau probleme majore.

Mecanism de monitorizare continuă

Autoritățile au convenit asupra unui mecanism de comunicare permanentă între instituțiile statului și mediul privat, pentru a monitoriza evoluțiile și a interveni rapid, dacă situația o va impune. Potrivit sursei citate, măsurile vor fi adoptate în coordonare, cu accent pe stabilitate și prevenirea eventualelor perturbări în aprovizionare.

