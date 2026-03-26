Nicușor Dan: „Nu se pune problema de raționalizare a carburanților”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că, în orizontul imediat, nu se pune problema de raționalizare a carburanților.

Foto: Inquam Photos / George Călin

„Noi sperăm ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul ăsta piața mondială de petrol să revină la normal”, a transmis Nicușor Dan.

„Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică - adică o să vedeți întâlniri ale guvernului cu actorii din piața asta și măsuri, pe măsură ce lucrurile se întâmplă”, a declarat șeful statului, joi, potrivit Agerpres.ro

Nicușor Dan dă asigurări: Guvernul se va implica

Președintele a dat asigurări că, în cazul în care actualele măsuri nu se vor dovedi utile, guvernul se va implica.

Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgență privind declararea, în perioada 1 aprilie - 30 iunie, a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină.

Ordonanța instituie măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.

„Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză. Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței”, a transmis executivul.

