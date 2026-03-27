Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare pentru legile bugetului!

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare pentru bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026, după decizia Curții Constituționale a României.

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea bugetului de stat pe anul 2026.

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea bugetului de stat pe anul 2026, precum și legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Administrația Prezidențială a anunțat semnarea decretelor pentru aprobarea plafoanelor bugetare, a bugetului general și a bugetului de pensii. Promulgarea a venit după ce Curtea Constituțională a respins sesizările formulate de AUR și a publicat motivarea deciziilor, conform Agerpres.ro.

Bugetul intră în vigoare de la începutul lunii aprilie

Șeful statului a declarat anterior că este esențial ca autoritățile publice să aibă buget în vigoare începând cu 1 aprilie. Legea va intra în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Bugetul a fost adoptat de Parlament pe 20 martie, după cinci zile de dezbateri tensionate și un blocaj temporar în coaliția de guvernare. Divergențele dintre PSD și PNL au vizat acordarea unor ajutoare pentru persoanele vulnerabile. După negocieri între liderii politici, a fost găsită o variantă de compromis, iar proiectele au fost votate în plen.

