Mihai Curteanu, secretar general al AUR Cluj: „Politicile publice trebuie centrate pe oameni”.

Decizie importantă la filiala clujeană a Alianței pentru Unirea Românilor: Mihai Curteanu a fost numit secretar general al AUR Cluj. „Avem nevoie de politici pentru oameni”, spune noul secretar general al AUR.

Filiala clujeană a partidului AUR are un nou secretar general.

Mihai Curteanu a fost numit în forurile statutare ale partidului secretar general AUR Cluj.

Potrivit obiectivelor asumate, politicile publice vor fi centrare pe oameni și problemele cetățenilor, dar și pe o dezvoltare coerentă a Clujului, etapă absolut necesară pentru a oferi oamenilor un nivel decent de trai.

Mihai Curteanu, numit secretar general al AUR Cluj: „Politicile publice trebuie centrate pe oameni”.

Cu studii în drept și administrație publică, Mihai Curteanu își explică decizia printr-o poziție doctrinară conservatoare, analizată îndelung.

„Este o decizie îndelung cumpănită, am mai avut discuții în acest sens.

Doctrinar, la bază, sunt un conervator moderat și era singura formațiune politică astăzi care, într-adevăr, promova niște valori conservatoare și autentice.

Aceasta a fost motivația pentru care am ales AUR”, a declarat pentru monitorulcj.ro Mihai Curteanu.

De altfel, Curteanu este cunoscut publicului clujean prin proiectele susținute în cadrul asociației Metro Urban, platformă dedicată dezvoltării intergate a zonei metropolitane Cluj, a metroului și trenului metropolitan.

Numirea lui Mihai Curteanu în funcția de secretar general al AUR Cluj a fost făcută deja în forurile statutare ale formațiunii politice.

„Astăzi avem o falie socială ce desparte politicul în două tabere: progresistă și conservatoare. Din nefericire, în partea progresistă nu mă regăsesc sub nicio formă din cauza politicilor pe care progresismul le expune astăzi în public”, a adăugat Mihai Curteanu.

Politici pentru oameni

Interacțiunea cu oamenii trebuie să fie prioritară, iar politicile abordate trebuie să vizeze prioritar problemele oamenilor și asigurarea unei calități reale a vieții, semnalează noul secretar general al AUR Cluj.

De asemenea, Clujul are nevoie de politici și proiecte coerente:

„Fără discuție, ne propunem ca la nivel de filială județeană să avem politici în interesul oamenilor. Interacțiunea cu cetățeanul este prioritară – să încercăm să-i ajutăm pe cei care astăzi se află într-o situație nefericită, având în vedere politicile publice făcute în prezent de PNL-PSD și USR. Aceasta este direcția actuală.

În ceea ce privește Cluj-Napoca, municipiul a ajuns la suprasaturație, orașul trebuie regândit. Trebuie să avem politici pentru cetățeni, pentru oameni. Desigur, sunt necesare politici pentru dezvoltarea orașului, dar cetățeanul va fi în centrul politicilor abordate.

Vorbim de diminuarea calității vieții din cauza costurilor mari pentru a trăi efectiv în Cluj. Coturile ridicate scad calitatea vieții, iar aceasta reprezintă o problemă ce trebuie îndreptată la un moment dat prin politici publice coerente”, a explicat Mihai Curteanu.

În cadrul activității susținute prin asociația Metro Urban, Mihai Curteanu a fost printre puținele voci care a lansat conceptul de „metropolizare” a României, pledând pentru proiecte de infrastructură coerente, dezvoltate în interesul oamenilor.

CITEȘTE ȘI: