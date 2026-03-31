Întâlnire importantă la Primăria Cluj-Napoca pe tema viitorului buget al Uniunii Europene

Negocierile pentru bugetul UE 2028–2034 au început deja, iar dacă România nu vine la masă cu o voce clară, riscă să piardă resurse esențiale, semnala recent deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL), vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților.

„Clujul a demonstrat că poate fi un model pentru România, iar România are nevoie de o voce puternică în Europa”, a transmis deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj)

Marți, la Primăria Cluj-Napoca a avut loc întâlnirea Comisiei pentru Afaceri Europene cu autoritățile locale și ecosistemul clujean. La deschiderea dezbaterilor au fost prezenți deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), primarul Clujului Emil Boc, viceprimarul Dan Ștefan Tarcea și reprezentanți ai societății civile și mediului economic.

În calitate de raportor al Comisiei pentru Afaceri Europene pe acest dosar, deputatul clujean a dorit ca discuția să nu rămână doar în Parlament, ci să ajungă acolo unde se simt efectele concrete: în comunitățile locale.

„Clujul a demonstrat că poate fi un model pentru România. Iar România are nevoie de o voce puternică în Europa. Și asta înseamnă să fim prezenți, pregătiți și respectați”, a spus deputatul liberal Ovidiu Cîmpean.

România ar putea beneficia de peste 60 de miliarde de euro, fonduri europene, în exercițiul financiar 2028 – 2034, conform propunerii înaintate de Comisia Europeană în vara anului trecut. Alocarea este cu 14 miliarde de euro mai mare decât fonduri prevăzute în actualul ciclu financiar.

