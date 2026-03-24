Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean: „Măsurile pe piața carburanților vor proteja cetățenii”

Președintele Sentaului, clujeanul Mircea Abrudean a spus că măsurile luate de Guvern pe piața de combustibili vor proteja cetățenii.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudea vede cu ochi buni decizia Guvernului de a interveni pe piața de combustibili

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că este un lucru pozitiv faptul că Guvernul adoptă măsuri privind prețul carburanților, subliniind că acestea sunt menite să protejeze cetățenii, într-un context global dificil. El a precizat că deciziile au fost luate în urma consultărilor premierului Ilie Bolojan cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și cu actorii relevanți din piață.

„Acum, că vin mai târziu sau mai repede, sigur că oricând acest lucru poate fi discutat. E bine că vin aceste măsuri pentru protejarea cetățenilor până la urmă. E o situație complicată peste tot în lume, nu doar la noi. Faptul că Guvernul ia această decizie vine ca urmare a consultărilor pe care premierul Bolojan le-a avut împreună cu ministrul Energiei și cu toți factorii relevanți din piață. Eu cred că e un pas important aici, cred că analiza pe care o au va duce la decizia cea mai bună”, a afirmat Abrudean, întrebat despre situația prețurilor la carburanți și criticile privind întârzierea măsurilor.

El a adăugat că informațiile cele mai bune le au cei care trebuie să ia această decizie: premierul, Guvernul, ministrul Energiei

„Cred că nu are sens să ne dăm cu toții cu părerea despre ce ar trebui să facă sau nu, pentru că informațiile cele mai bune le au cei care trebuie să ia această decizie, în acest moment premierul, Guvernul, ministrul Energiei. Haideți să vedem care va fi decizia. Cu siguranță va fi o decizie în folosul cetățenilor”, a mai spus Mircea Abrudean.

Guvernul urmează să adopte marți o ordonanță de urgență prin care va fi declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și va stabili măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei perioade.

