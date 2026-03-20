Noapte albă în Parlament din cauza neînțelegerilor pentru buget. Indexarea pensiilor, mărul discordiei.

Ședința de plen din Parlamentul României a durat până la 3 dimineața din cauza unor amendamente AUR, care au fost respinse anterior și de către comisii.

A fost noapte albă la Parlamentul României, din cauza unor amendamente pentru bugetul pe 2026

Plenul reunit al Parlamentului a suspendat, vineri dimineața, 20 martie 2026, la ora 3.00, dezbaterile pe proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 și pe cel al asigurărilor sociale de stat, iar acestea au fost reluate tot vineri, la ora 10.000, așa cum a anunțat președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, care a condus ședința comună a Legislativului,.

Dezbaterile au fost reluate de la anexa 3 - ordonator de credite Ministerul Culturii.



Premierul Ilie Bolojan a participat la toate dezbaterile și a fost rezent în sala de plen de la începutul ședinței comune și până când aceasta a fost suspendată.



Au fost aprobate deja articolele din proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026.

Noapte albă în Parlamentul României

Un singur amendament formulat la aceste articole, respins anterior în Comisiile reunite de buget-finanțe, a fost adoptat în plen. Acest amendament a fost propus de deputatul PSD Adrian Solomon și vizează suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte cu sumele necesare pentru majorarea cu zece posturi pentru personalul neclerical (două pentru Biserica Ortodoxă de Rit Vechi și opt pentru Muftiatul Cultului Musulman din România).

Așadar, amendamentul AUR pentru indexarea pensiilor a fost respins și în ședința de plen, după ce a „picat” la comisii.

Votul final pe cele două proiecte de lege va fi dat tot în cursul zilei de vineri, la finalul dezbaterilor.

Senatul și Camera Deputaților s-a reunit joi seara, 19 martie 2026, de la ora 21.00, în ședință comună de plen, pentru dezbaterea proiectelor bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Ședința de plen a ținut până la ora 3 noaptea, deoarece ritmul votului a fost încetinit mult. AUR a ținut să susțină în plen amendamentele deja respinse în comisii.

Deputata Ramona Ioana Bruynseels (AUR) Cluj: „Coaliția a votat ieri împotriva pensionarilor, a mamelor și a copiilor”

După ce indexarea pensiilor a fost respinsă și în plen, Ramona Ioana Bruynseels, deputat AUR de Cluj a spus că ieri, coaliția a votat ieri împotriva pensionarilor, a mamelor și a copiilor și a precizat că românii au dreptul să știe cine îi condamnă la sărăcie.

Ieri, în dezbaterea bugetului de stat pentru 2026, coaliția de guvernare a respins amendamentele depuse de AUR pentru indexarea pensiilor, eliminarea contribuției CASS pentru mame și suplimentarea programului „Masă sănătoasă”.

„Am cerut respectarea unei legi. Atât. Pentru milioanele de pensionari care urmăresc acest vot, decizia de ieri înseamnă concret: mai puține medicamente, mai puțină mâncare, mai multă frică de luna viitoare. Argumentul că nu există bani nu îl accept - există bani pentru altele”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels.

E a criticat și faptul că a fost respins amendamentul care propune eliminarea CASS pentru mame.

„Sunt mamă. Știu ce înseamnă să calculezi dacă îți permiți sau nu un copil. Când statul taxează maternitatea, nu vorbim despre o greșeală de calcul bugetar — vorbim despre un mesaj pe care îl trimitem tinerelor femei din România. Mesajul votat ieri de coaliție a fost simplu: nu vă ajutăm. Nu poți vorbi despre natalitate și despre viitorul acestei țări în timp ce taxezi mamele. Este o lipsă de respect și o lipsă totală de viziune”, a adăugat deputatul.

Deputata AUR de Cluj a mai precizat că va continua să depună aceste amendamente respinse, la fiecare rectificare bugetară, la fiecare dezbatere.

„Nu vom renunța. Pensionarii, mamele și copiii acestei țări nu sunt o temă de campanie sunt o responsabilitate. Și o vom trata ca atare”, a conchis Ramona Ioana Bruynseels.

