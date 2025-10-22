USR și PSD=LOVE? Ministrul Economiei și-a luat consilier „mână largă” pe banii publici, apropiat de social-democrați.

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), l-a angajat drept consilier personal pe fostul șef al Romarm, Emanuel Ioana, care este și un apropiat al pesedistului Radu Oprea.

Fostul șef al Romarm, Emanuel Ioana, apropiat al pesedistului Radu Oprea, este consilierul personal al ministrului Economiei, Radu Miruță | Foto: economie.gov.ro

Decizia este cel puțin ciudată nu doar din punct de vedere politic, ci și din perspectiva controverselor care au marcat mandatul lui Ioana la șefia Romarm.

Controversatul Emanuel Ioana, foșt șef Romarm, acum consilierul ministrului Economiei

Emanuel Ioana a fost acuzat de sindicatele din industria apărării că sabotează contractele de furnizare a munițiilor pentru Ucraina, a fost „turnat” la DNA pentru achiziții de 2,7 milioane euro (cumpărare de prese incomplete, nefuncționale, pentru fabricarea tuburilor de muniție la Uzina Mecanică Plopeni) și nu a fost străin nici de afaceri cu pulberi importate la suprapreț, potrivit defapt.ro.

Conform sursei citate, Emanuel Ioana a făcut mai multe „aroganțe” pe bani publici.

Fostul șef Romarm, călătorii scumpe în stil Iohannis

De exemplu, Ioana a plecat din București cu avionul la Belgrad, dar și-a trimis șoferul de la Romarm cu mașina de serviciu să îl aștepte la destinație.

O altă escapadă a avut loc în Las Vegas, acolo unde fostul șef al Romarm a participat la un târg de armament ușor, deși Romarm nu avea vreun stand de prezentare.

Ministrul Radu Miruță a transmis că l-a angajat pe Emanuel Ioana în funcția de consilier personal din 11 august 2025. Ministrul Economiei a evitat spună pe ce filieră a ajuns Emanuel Ioana să-l consilieze în chestiuni care țin de industria de apărare de stat.

Emanuel Ioana, șef la Romarm pe mâna lui Oprea

Cariera lui Emanuel Ioana în industria de apărare de stat este strâns legată de pesedistul Radu Oprea, fost ministru al Economiei.

Oprea a fost numit ministru al Economiei în data de 15 iunie 2023.

O lună mai târziu, Oprea îl numea pe Emanuel Ioana în funcția de director general al Romarm.

Anterior acestei numiri, Emanuel Ioana fusese președintele Consiliului de Administrație al Uzinei Mecanice Plopeni, una dintre fabricile de armament gestionate de Romarm.

La începutul anului 2024 că Romarm, sub conducerea actualului consilier al ministrului Radu Miruță, voia să vândă pulberea scoasă din Rezervele de Stat ale României cu 15 euro pe kilogram unei firme din Bulgaria, în timp ce cumpăra din Serbia cu 40 de euro pe kilogram.

Fostul șef Romarm, „turnat” la DNA pentru achiziții dubioase.

În martie 2024, Viorel Stelian Popa, directorul Uzinei Mecanice Plopeni (UMP), a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la achizițiile girate de Emanuel Ioana.

De exemplu, UMP cumpărase prese incomplete pentru fabricarea tuburilor de muniție pentru care Uzina a plătit în jur de 2,7 milioane de euro.

Ioana a girat și afaceri mult mai mici, potrivit directorului Viorel Stelian Popa: mănuși tricotate care se vindeau pe piață cu 1,5 lei erau cumpărate la un preț de zece ori mai mare, în timp ce pentru o mătură de nuiele se plătea în jur de 80 lei.

„Am dat o firmă afară, iar domnul Ioana i-a luat de mână (pe patroni - n. red.) și i-a dus la domnul ministru (Radu Oprea - n. red.) în birou. Pe mine m-au reclamat, m-au făcut, după ce am găsit o gaură de o sută și ceva de mii de euro”, a declarat Viorel Stelian Popa pentru defapt.ro.

Totuși, ministrul USR a transmsi că „din informațiile deținute, domnul Emanuel Ioana nu a fost niciodată audiat de către DNA.”

Potrivit sindicaliștilor și directorilor, în calitatea sa de director general al Romarm, Ioana bloca nejustificat investițiile în fabricile de armament ale Ministerului Economiei.

Radu Miruță neagă aceste acuzații.

„Nu avem informații sau date din care să rezulte cele susținute de dumneavoastră”, a transmis ministrul Radu Miruță în legătură cu acuzațiile lansate anul trecut de către sindicaliști și directorii fabricilor de armament.

Pe lângă afacerile controversate în care a fost implicat direct, Emanuel Ioana a dat dovadă de o aroganță dusă la extrem pe bani publici în timp ce Guvernul solicita reducerea cheltuielilor.

După ce a acceptat invitația la fabrica de pulberi „Milan Bagojevic”, Emanuel Ioana a semnat un ordin de serviciu pentru șoferul său de la Romarm, Florin Rotaru, în baza căruia cel din urmă trebuia să plece cu mașina de serviciu în Serbia în perioada 16-18 mai 2024.

Ioana, însă, și-a comandat pentru sine un bilet de avion pe ruta București - Belgrad, tot din banii statului. Astfel, după o călătorie de aproape două ore cu avionul, Emanuel Ioana a ajuns pe aeroportul din Belgrad, acolo unde era așteptat de șoferul său, ajuns cu mașina de la București.

În legătură cu această întâmplare, ministrul Radu Miruță a transmis un răspuns pentru defapt.ro care ar putea fi catalogat drept nesimțit: a refuzat să facă orice comentariu, invocând „Informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii.”

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: