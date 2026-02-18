Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Inflația ar trebui să scadă spre 4% la final de 2026”. Ce spune BNR?

Premierul României Ilie Bolojan a transmis că rata inflației ar trebui să scadă treptat și să ajungă la aproximativ 4% la finalul acestui an.

Inflația ar trebui să scadă treptat în acest an, fără alte pusee inflaționiste și spre sfârșitul anului ar trebui să se apropie de 4%, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Toate aceste măsuri de corecție, practic vor fi închise odată cu adoptarea acestor pachete, iar ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, dublate de a asigura o cheltuire responsabilă a banului public, de a face un buget serios, care este construit cu responsabilitate și cu predictibilitate, este să venim și să impulsionăm creșterea economică în zonele în care aceasta este posibil, de exemplu, prin asigurarea finanțării investițiilor în cursul acestui an, prin absorbția de fonduri europene, ca să dau doar un exemplu, în așa fel încât, de la jumătatea anului încolo, să vedem efectele acestor măsuri. De la jumătatea anului ar trebui să vedem o scădere, deci inflația ar trebui să scadă treptat, treptat în acest an, pentru că nu mai avem pusee inflaționiste și asta ar însemna că spre sfârșitul anului ar trebui să ajungem la o inflație care să se apropie de 4%”, a declarat Ilie Bolojan, marți seară, la TVR1, potrivit Agerpres.ro.

El a explicat că asigurarea în continuare a unui portofoliu de investiții în economie pentru stimularea producției va genera o reașezare a consumului.

„De asemenea, prin măsurile care sunt luate de a asigura în continuare un portofoliu important de investiții, va fi asigurată o linie de finanțare către sectorul de construcții în special, către alte sectoare care vin pe componenta de creștere economică și va fi reașezat întreg consumul. Gândiți-vă că în acești ani, o bună parte din stimularea economică pe care am avut-o în România s-a bazat pe consum. Asta este cea mai primitivă formă de stimulare. În momentul în care trecem pe stimularea pe producție, că ne place, că nu ne place, capacitatea de a cheltui va fi bazată pe ceea ce producem. Și în mod evident, în aceste luni am avut o contracție economică pentru că nu mai consumăm doar ceea ce împrumutăm, ne-am redus împrumuturile ca și linie generală, nu putem consuma decât atât cât ne putem permite”, a mai explicat premierul Bolojan.



Rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

„Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 - ianuarie 2026) față de precedentele 12 luni (februarie 2024 - ianuarie 2025) a fost 7,7%', se arată în comunicat.

Ce spune BNR-ul despre inflație?

Banca Națională a României (BNR) anticipează că inflația va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

BNR a mai transmis, marți, 17 februarie 2026, că rata anuală a inflației își va prelungi scăderea lentă în primul trimestru din 2026, iar în trimestrul următor va consemna o creștere, pe fondul influențelor decurgând din efecte de bază, precum și din evoluția cotațiilor unor mărfuri și din eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază.

Ulterior, rata anuală a inflației va cunoaște o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, pentru ca apoi să descrească gradual, coborând de la mijlocul semestrului I 2027 în interiorul intervalului țintei, conform Raportului asupra inflației, ediția februarie 2026, analizat și aprobat marți de Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României.

„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației își va prelungi scăderea lentă în trimestrul I 2026, iar în trimestrul următor va consemna o creștere, pe fondul influențelor decurgând din efecte de bază, precum și din evoluția cotațiilor unor mărfuri și din eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază, ce se suprapun efectelor directe generate în trimestrul III 2025 de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Rata anuală a inflației va cunoaște însă o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea efectelor directe ale celor două șocuri semnificative pe partea ofertei, pentru ca apoi să descrească gradual, coborând de la mijlocul semestrului I 2027 în interiorul intervalului țintei, în condițiile intensificării presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta este anticipat să crească până la finele anului curent, pe fondul progresului corecției bugetare, atingând valori considerabile, dar inferioare celor previzionate anterior”, se menționează într-un comunicat al BNR.

