Europarlamentarul clujean Daniel Buda (PNL), solidar cu fermierii români care au protestat la Strasbourg

Europarlamentarul clujean Daniel Buda (PNL) a fost alături de fermierii români care au protestat marți în fața sediului Parlamentului European din Strasbourg.

Europarlamentarul clujean Daniel Buda, alături de fermierii care au protestat la Strasbourg | Foto: Facebook, Daniel Buda

Sute de fermieri din multe țări ale Uniunii Europene, între care și câteva zeci din România, au protestat azi, 21 octombrie 2025, timp de câteva ore în fața sediului Parlamentului European din Strasbourg împotriva propunerii Comisiei Europene cu privire la bugetul multianual pentru perioada 2028-2034.

Numeroși eurodeputați din toate grupurile politice și-au exprimat sprijinul pentru revendicările lor, inclusiv europarlamentarul clujean Daniel Buda (PNL).

Europarlamentarul clujean Daniel Buda, alături de fermieri români care au protestat la Strasbourg

Acesta le-a mulțumit tuturor fermierilor prezenți astăzi în fața Parlamentului European de la Strasbourg.

„Peste 40 de tractoare și sute de fermieri, dintre care aproximativ 50 din România, au venit să-și strige neputința în stradă și să se opună propunerii Comisiei Europene de a comasa fondurile din Pilonul II de dezvoltare rurală cu Fondul de Coeziune și cel Social. Astăzi nu mai vorbim doar despre bani. Vorbim despre arhitectura bugetară a Uniunii Europene, care este profund greșită și riscă să afecteze viitorul agriculturii europene”, a transmis Daniel Buda, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrvit acestuia, prezența fermierilor de astăzi le dă celor din Parlament, puterea să ducă mai departe această dezbatere pentru toți.

Daniel Buda, totodată și vicepreședinte al Comisiei de Agricultură a PE, a spus că „fermierii au nevoie de resurse financiare care să fie predictibile”.

„Fără ceea ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea fermelor, fără investiții în sectorul agricol, fără a-și tehnologiza și moderniza permanent fermele, pentru că aici este o bătălie, este o competiție cu alți fermieri din afara României, nu vom putea să asigurăm o supraviețuire a sectorului agricol în România, pe de o parte, dar și la nivel european, pe de altă parte, pentru că, vedeți dumneavoastră, în același timp, venim cu foarte multe acorduri comerciale (...) cu MERCOSUR, cu India, cu Statele Unite”, a mai afirmat Daniel Buda.

Agricultori din numeroase țări ale Uniunii Europene, din care s-au remarcat grupurile din Germania, Franța, România, Italia sau Spania, au venit în număr de câteva sute în fața sediului PE de la Strasbourg inclusiv cu câteva tractoare și utilaje, și au înfruntat ploaia timp de câteva ore pentru a-și striga nemulțumirile.

Acestea sunt îndreptate în principal împotriva viitorului cadru financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2028-2034, care încearcă să schimbe modul de alocare a banilor din Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune, dar și împotriva acordurilor comerciale, cum este cel cu blocul sud-american MERCOSUR.



„Noi am avut o poziție clară încă de la începutul acestui demers, la această propunere de cadru financiar multianual. Am respins întru totul propunerile Comisiei. Politica Agricolă Comună, care este cea mai veche politică a Uniunii Europene, va fi schimbată drastic, este ceva cu totul și cu totul diferit față de ceea ce cunoaștem până acum. Nu putem să implementăm cadrul financiar multianual cu forța”, a declarat Ionel Alion, președintele Federației Naționale Pro Agro, potrivit Agerpres.ro.



El susține că propunerea CE duce la decapitalizare. „Dacă va rămâne în forma actuală sau o formă revizuită, dar pe aceeași structură, riscul foarte mare este ca Uniunea Europeană, din cel mai mare procesator de alimente, din cel mai mare producător de alimente, din cel mai mare exportator de alimente, să devină insignifiantă pe piața mondială”, a adăugat el.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: