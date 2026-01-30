Tensiuni în USR. Șefa organizației din Cluj, criticată pentru că refuză să justifice 400.000 euro cheltuiți din bani publici.

Președinta USR Cluj, Oana Murariu a fost criticată de Elek Levente, fost președinte al partidului la nivel național, pentru că refuză să justifice chetuieli de 400.000 de euro din bani publici.

Elek Levente, fost președinte al USR la nivel național a criticat-o pe șefa organizației USR de la Cluj, Oana Murariu, pentru refuzul acesteia de a justifica cheltuieli de 400.000 euro din banii publici, potrivit napocalive.ro, care citează scrie media9.ro.

Conform sursei citate, Fostul lider al USR a reacționat dur față de raportul de activitate al Oanei Murariu, care și-a prezentat raportul de activitate.

Acesta critică lipsa informațiilor financiare din raportul făcut public de Murariu și solicită justificarea modului în care au fost cheltuiți banii publici alocați mandatului parlamentar.

„Nu văd în raportul tău de activitate un raport financiar. (…) ar fi mers și un link către documentele fiscale prin care să justifici modul în care ai cheltuit peste 400.000 de euro, bani publici la dispoziția ta pe parcursul mandatului”, afirmă acesta.

Fostul lider USR susține că refuzul de a face publice aceste informații ar fi unul constant, de mai mulți ani, și pune sub semnul întrebării credibilitatea conducerii locale a partidului.

„Faptul că refuzi sistematic deja de șase ani să-ți justifici cheltuielile din bani publici te face 100% necredibilă”, mai scrie Elek Levente.

