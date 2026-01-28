Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean: „România, Republica Moldova și Ucraina vor să înființeze o Cameră de Comerț Trilaterală”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a anunțat, luni, 28 ianuarie 2026, că România , Republica Moldova și Ucraina vor să înființeze o Cameră de Comerț Trilaterală.

Mircea Abrudean: „România, Republica Moldova și Ucraina vor să înființeze o Cameră de Comerț Trilaterală"| Foto: Facebook, Mircea Abrudean

„Vom avea astfel o platformă instituțională comună prin care companiile din cele trei state, dar și alte state membre ale Uniunii Europene vor putea constitui parteneriate public–private și consorții pentru proiecte transfrontaliere și care vor viza reconstrucția infrastructurii, economiei și comunităților ucrainene afectate de război”, a transmis Mircea Abrudean pe Facebook.

Potrivit clujeanului, România poate și trebuie să fie un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei, odată cu încheierea războiului, un moment atât de așteptat de noi toți.

„Când vorbim despre granițe puternice este foarte important să ne protejăm teritoriul și suveranitatea, dar și să avem parteneriate economice puternice. Pe Flancul Estic al NATO, România, Republica Moldova și Ucraina sunt piloni de bază, iar investițiile în infrastructură, în apărare și parteneriatele strategice, mai ales cu SUA, sunt esențiale. Inițiativa Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova de a crea o Cameră de Comerț Comună Trilaterală beneficiază deja de sprijinul a peste 250 de instituții și organizații din cele trei țări și a fost inclusă în documentul strategic al Alianței Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei”, a conchis Mircea Abrudean.

