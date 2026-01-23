Mircea Abrudean, al doilea om în stat, a primit iar clujenii în audiență

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut întâlniri cu cetățenii în biroul parlamentar de la Cluj-Napoca.

Clujenii, în audiență la președintele Senatului, Mircea Abrudean, vineri, 23 ianuarie 2026 | Foto: Facebook, Mircea Abrudean



Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a primit cetățenii în audiență, vineri, 23 ianuarie 2026, în biroul său din Cluj-Napoca.

Mircea Abrudean, și-a desfășurat astăzi, 23 ianuarie 2026, activitatea în biroul parlamentar din Cluj-Napoca.

„Dialogul cu clujenii rămâne o prioritate pentru mine. Astăzi, la Cluj-Napoca, am avut întâlniri cu oameni implicați și preocupați de comunitatea lor”, a transmis Mircea Abrudea, potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook.

Oficialul clujean a transmis că oamenii îi pot semnala diverse situații sau probleme pe care le au:

La adresa senator.abrudean@gmail.com

Pe site-ul www.mirceaabrudean.ro

La numărul de telefon 0771447083

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: