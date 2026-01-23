  • Flux RSS
Politică

Mircea Abrudean, al doilea om în stat, a primit iar clujenii în audiență

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut întâlniri cu cetățenii în biroul parlamentar de la Cluj-Napoca.

Clujenii, în audiență la președintele Senatului, Mircea Abrudean, vineri, 23 ianuarie 2026 | Foto: Facebook, Mircea Abrudean Clujenii, în audiență la președintele Senatului, Mircea Abrudean, vineri, 23 ianuarie 2026 | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

 


Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a primit cetățenii în audiență, vineri, 23 ianuarie 2026, în biroul său din Cluj-Napoca.


 

 


Mircea Abrudean, și-a desfășurat astăzi, 23 ianuarie 2026, activitatea în biroul parlamentar din Cluj-Napoca.

Dialogul cu clujenii rămâne o prioritate pentru mine. Astăzi, la Cluj-Napoca, am avut întâlniri cu oameni implicați și preocupați de comunitatea lor”, a transmis Mircea Abrudea, potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook.


Oficialul clujean a transmis că oamenii îi pot semnala diverse situații sau probleme pe care le au:

