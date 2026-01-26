Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean: „Holocaustul a însemnat o exterminare planificată”

Preşedintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a afirmat luni, 26 ianuarie 2026, că Holocaustul a însemnat o exterminare planificată, care a ucis aproximativ 6 milioane de evrei, dar a lovit şi alte grupuri persecutate de regimul nazist şi de aliaţii săi.

Mircea Abrudean: „Holocaustul a însemnat o exterminare planificată” | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

„Holocaustul a însemnat o exterminare planificată, care a ucis aproximativ 6 milioane de evrei, dar a lovit şi alte grupuri persecutate de regimul nazist şi de aliaţii săi. Când vorbim despre Holocaust, vorbim despre vieţi întrerupte, despre copii care nu au mai ajuns adulţi, vorbim despre părinţi care nu şi-au mai văzut copiii, oameni care au fost umiliţi, înfometaţi, deportaţi, ucişi”, a declarat Abrudean, cu prilejul ceremoniei dedicate Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, organizate de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

Clujeanul președinte la Senat a afirmat că „astăzi, când trăim vremuri grele şi există tensiuni la nivelul lumii întregi, nu avem voie să lăsăm loc răului să crească, să facem loc minciunii”.

„Ţara noastră a introdus instrumente legale împotriva organizaţiilor şi simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe şi sancţionează promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid şi crime contra umanităţii. Aceste măsuri contează, dar nu înlocuiesc acţiunile noastre de zi cu zi. Din păcate, în ultimul an, societatea românească a asistat la ascensiunea discursului instigator la ură şi manifestărilor extremiste în spaţiul public. Observăm în mediul online o proliferare a discursului urii şi a teoriilor conspiraţioniste, dar şi a dezinformării, deghizate în posibile soluţii pentru o serie de probleme complexe din societate. În acest context, ziua comemorativă de 27 ianuarie constituie un bun prilej de reflecţie asupra măsurilor care trebuie luate pentru a combate aceste fenomene”, a subliniat preşedintele Senatului.

