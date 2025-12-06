Președintele Senatului, Mircea Abrudean, față în față cu clujenii. Ce au discutat?

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut întâlniri, vineri, 5 decembrie 2025, cu cetățenii în biroul parlamentar de la Cluj-Napoca.

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a primit clujenii în audiență | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și-a desfășurat activitatea, vineri, 5 septembrie 2025, în biroul parlamentar din Cluj-Napoca.

Acolo, al doilea om în stat a primit clujenii în audiență.

„Relația mea cu cetățenii județului Cluj este una importantă și îmi face plăcere când vin acasă să discut cu ei despre ceea ce îi preocupă în viața lor de zi cu zi”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Educația din Cluj, prioritară pentru Mircea Abrudean

De această dată, președintele Senatului a discutat despre susținerea proiectelor educaționale pentru copii și importanța dezvoltării emoționale a acestora, precum și câteva idei de proiecte de lege care să îmbunătățească sistemul educațional.

„Biroul meu Parlamentar din Cluj-Napoca rămâne mereu deschis pentru cetățeni. Vă invit să îmi scrieți la: senator.abrudean@gmail.com, pe site-ul www.mirceaabrudean.ro, sau la numărul de telefon: 0771.447.083, pentru a stabili o audiență”, a conchis Mircea Abrudean.

