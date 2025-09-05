Mircea Aburdean a primit clujenii în audiență. Șeful Senatului: „Doresc să reprezint cu onoare Clujul la București.”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut întâlniri cu cetățeni în biroul parlamentar de la Cluj-Napoca.

Clujenii, primți în audiență de Mircea Abrudean, președintele Senatului României | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și-a desfășurat astăzi, 5 septembrie 2025, activitatea în biroul parlamentar din Cluj-Napoca.

Șeful Senatului a revenit „acasă” unde a primit cetățenii în audiență și a avut întâlniri cu antreprenori, colegi și reprezentanți din administrația locală.

Mircea Abrudean: „Îmi doresc să reprezint cu onoare Clujul, la Bucuresti”

„Încercăm, alături de echipa de aici, să identificăm soluții la unele dintre problemele cu care oamenii se confruntă la nivel local și să vedem cum le putem integra mai bine în diverse propuneri de armonizare legislativă. Îmi doresc să reprezint cu onoare Clujul, la Bucuresti, la Centrul Legislativului. Să punem împreună pe roate proiecte și idei benefice cetățenilor”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Oficialul clujean a transmis că oamenii îi pot semnala diverse situații sau probleme pe care le au

La adresa senator.abrudean@gmail.com

Pe site-ul www.mirceaabrudean.ro

La numărul de telefon 0771447083

„Implicarea mea la nivel local este ceea ce pot face pentru a vă mulțumi pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o”, a conchis Mircea Abrudean.

