Modificarea legii de funcționare a Curții Constituționale, soluția lui Traian Băsescu pentru deblocarea reformei pensiilor magistraților: „Parlamentul ar trebui să analizeze această opțiune”.

Boicotul ședințelor CCR de către judecătorii PSD mențin blocat proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Fostul președinte Traian Băsescu propune o soluție ce ar putea debloca situația.

Schimbări la legea de funcționare a CCR, după blocajele reformei pensiilor magistraților de către judecătorii PSD, poate reprezenta o opțiune ce merită luată în calcul de parlamentari, crede fostul președinte Traian Băsescu.

„Va trebui să facem niște clarificări. Nu numai în Constituție, ci și în legea de funcționare a Curții Constituționale. Cred că Parlamentul ar trebui să analizeze această lege, pentru că eu nu știu un articol din Constituție care să pună Curtea Constituțională într-o situație de non-combat”, a declarat, duminică, Traian Băsescu la Digi24.

Fostul președinte spune că judecătorii constituționali au obligația de a da un vot, iar boicotul judecătorilor PSD nu reprezintă o soluție.

„Au plecat patru judecători. Nu e în regulă. Au obligația să rămână și să dea un vot, într-un fel sau altul. Nu le spune nimeni cum să voteze. Dacă votul era dat, fie într-un sens, fie în altul, Guvernul știa cum să meargă mai departe cu problema pensiilor speciale”, a adăugat Traian Băsescu.

Două ședințe ale CCR au fost boicotate de cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Printre altele, aceștia s-au plâns că au fost chemați la serviciu în zile nelucrătoare, iar ședințele au fost programate prea repede.

Fostul președinte a mai afirmat că problema pensiilor speciale ale magistraților nu se va rezolva în perioada următoare.



„Nu cred într-o rezolvare rapidă. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut că judecătorii ies din complet, nu se respectă regulile de funcționare ale Curții Constituționale. Îmi dau seama că sunt obstacole care nu pot fi trecute”, a mai spus Traian Băsescu.

Curtea Constituțională a României a amânat, vineri, pentru data de 11 februarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată (15 ani) a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

