România, invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace

România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace, organism format pentru a rezolva criza din Gaza, dar care ar putea fi extins și pentru Ucraina.

în imagine: Președintele României, Nicușor Dan și președintele SUA, Donald Trump, la Summitul NATO de la Haga, 25 iunie 2025|Foto: presidency.ro

Administrația Prezidențială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace”.

Înființarea consiliului, prezidat de președintele american Donald Trump, reprezintă un pas important în planul american susținut de Națiunile Unite de a demilitariza și reconstrui enclava, care a fost devastată în urma războiului dintre Israel și gruparea Hamas, informează CNN.

Scrisoarea transmisă de Donald Trump a fost primită, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan.

Mai mulți lideri mondiali au fost invitați să se alăture așa-numitului Consiliu de Pace pentru Gaza, a anunțat președintele american Donald Trump.

România a fost invitată să se alăture în calitate de stat membru fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii, notează Antena3CNN.

„Consiliul pentru Pace” din Gaza, extins în Ucraina

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru Pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT).

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, se arată în mesajul Administrației Prezidențiale.

Washingtonul ar fi trimis invitații președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, președintelui egiptean Abdel-Fattah al-Sissi și președintelui argentinian Javier Milei, precum și altora.

Consiliul de Pace pentru Gaza face parte din cea de-a doua fază a planului de pace al lui Trump pentru Fâșia Gaza, care prevede încetarea războiului cu Israelul și dezarmarea organizației extremiste Hamas.

Organismul urmează să supravegheze noul comitet de tranziție pentru Fâșia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în războiul dintre Hamas și Israel. Președintele Trump va prezida consiliul.

