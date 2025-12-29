Cum s-a schimbat intenţia de vot a românilor la final de an: doar patru partide ar intra în Parlament dacă ar avea loc alegeri

Doar patru partide ar intra acum în Parlament dacă ar avea loc alegeri, potrivit celui mai recent sondaj de opinie.

Românii încheie anul 2025 cu intenţii de vot concentrate în jurul a patru partide care depăşesc pragul de 10%.

Sondajul naţional „Românii în anul 2025”, realizat de IRES, arată că direcţia ţării şi calitatea guvernării sunt evaluate negativ.

De altfel, încrederea în clasa politică rămâne scăzută. Astfel, politicienii rămân pe ultimul loc în topul încrederii, în scădere continuă: 10% în 2023 şi 2024, 8% în 2025.

AUR se poziționează pe primul loc în preferințele electorale ale românilor, dacă acum ar avea loc alegeri parlamentare: doar patru partide ar intra în Parlament, potrivit unui sondaj IRES publicat luni.

Cele patru partide sunt cotate fiecare cu peste 10% din intențiile de vot ale participanților la sondaj, în ipoteza desfășurării alegerilor parlamentare, iar restul sunt sub pragul de 5% necesar pentru accederea în Legislativ.

*Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) - 36%,

*Partidul Social Democrat (PSD) - 21%,

*Partidul Național Liberal (PNL) - 18%,

*Uniunea Salvați România (USR) - 11%.

Restul partidelor înregistrează procente sub pragul minim necesar accederii în Parlamentul României.

Încredere socială și climat politic

În 2025 se accentuează criza structurală de încredere a românilor în clasa politică: politicienii rămân pe ultimul loc în topul încrederii românilor în profesii, în scădere continuă în ultimii ani (10% în 2023 și 2024, 8% în 2025).

De un nivel ridicat de încredere se bucură profesiile asociate cu protecția și serviciile publice directe (pompierii, medicii, profesorii, asistenții medicali, chiar și ofițerii de armată), în timp ce avocații, jurnaliștii, judecătorii și politicienii sunt pe ultimele locuri.

Totuși, față de ediția 2024 a studiului similar, scăderi ale cotei de încredere înregistrează și specialiștii în IT (-6%), în timp ce cele mai mari creșteri sunt în cazul profesorilor (+15%), medicilor și ofițerilor de armată (+11%), polițiștilor (+8%) sau jurnaliștilor (+7%).

Datele sondajului IRES au fost culese în perioada 4-17 decembrie 2025, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), pe un eșantion de 1.012 respondenți 18+, cu o reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ±3,1%.

