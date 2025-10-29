Mircea Abrudean: „Securitatea României nu depinde de un număr fix de militari, ci de un sistem de garanții colective și de capacitatea proprie de apărare”

După anunțul SUA privind retragerea parțială de trupe americane, președintele Senatului transmite că România rămâne o țară sigură și bine apărată, iar investițiile în armată vor continua. „Securitatea României nu depinde de un număr fix de militari, ci de un sistem de garanții colective și de capacitatea proprie de apărare”, spune Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean, despre decizia SUA de retragere parțială de trupe din România: „Securitatea țării nu depinde de un număr fix de militari”|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a transmis miercuri un mesaj prin care a semnalat că reducerea numărului de militari americani din țară vizează doar o ajustare a rotației trupelor, nu o retragere completă.

Statele Unite ale Americii au anunțat redimensionarea trupelor americane staționate în România.

„Decizia Statelor Unite de retragere a unei părți din trupele din România privește doar o ajustare a rotației trupelor, nu o retragere completă. În continuare, aproximativ 1.000 de militari americani vor fi prezenți în România – la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii – iar toate capacitățile strategice, inclusiv sistemul antirachetă, rămân complet operaționale”, a anunțat preșdintele Senatului, liberalul clujean Mircea Abrudean, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit lui Mircea Abrudean, redimensionarea se înscrie într-un proces global de reașezare a forțelor americane, nu într-o schimbare a angajamentului SUA față de România sau Flancul Estic al NATO, iar viitoarea vizită a președintelui Nicușor Dan la Washington va reconfirma angajamentele bilaterale și va deschide noi oportunități de cooperare strategică și economică.

„Securitatea României nu depinde de un număr fix de militari, ci de un sistem de garanții colective și de capacitatea proprie de apărare. România rămâne o țară sigură și bine apărată.

Mesajul nostru este clar: România nu slăbește, ci se întărește. Continuăm investițiile, menținem prezența aliată, consolidăm Armata Română și ne respectăm angajamentele internaționale”, a declarat președintele Senatului în mesajul citat.

Conform informării publicate miercuri de Ministerul Apărării Naționale, România si Aliatii NATO au fost informați de decizia Statelor Unite cu privire la redimensionarea trupelor americane din Europa. SUA vor retrage aproximativ 800 de soldați americani din România.

