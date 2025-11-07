Președintele CJ Cluj așteaptă cu nerăbdare prețuri normale pentru apă în aeroporturi. Alin Tișe: „Sunt exagerate și aproape imposibil de acceptat de către clujeni”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a reamintit că prețurile pentru alimente și apă sunt exagerate în aeroporturi și a reiterat cât de benefic ar fi pentru buzunarul călătorilor ca tarifele să fie plafonate la trei lei pentru apă în aeroporturi.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, vede cu ochi buni o posibilă plafonare a prețului pentru apă în aeroporturi, gări și benzinării | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Joi, 6 noiembrie 2025, în ziua în care Aeroportul Internațional Cluj a aniversat 3 milioane de pasageri anul acesta, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, prezent la eveniment, a vorbit și despre reglementarea prețului pentru apă în aeroporturi, benzinării și gări.

După ce a președintele CJ Cluj a discutat despre importanța continuității pentru proiecte benefice pentru cetățeni, monitorulcj.ro l-a întrebat pe Alin Tișe și despre un alt proiect important pentru buzunarele cetățenilor care călătoresc.

Am dorit să aflăm cât de mult așteaptă șeful forului județean ca proiectul care propune plafonarea prețului apei la 3 lei în aeroporturi să devină lege, după ce acum aproape două luni a criticat prețurile exagerate pentru alimente în aeroporturi, inclusiv tarfiul apei.

„Sper ca clujenii și toți cei care care călătoresc aici să poată bea o apă la un preț normal. Am discutat și cu directorul Aeroportului Cluj (David Ciceo - n. red.) și am cerut să fie dezbătut în Consiliul de Aministrație. Evident că pe o piață liberală nu putem impune tarife, însă pot exista cum există în locurile de unde cumpărăm alimente. Există un preț mercurial pe care noi îl avem la Piata Agro Transilvania și care influențează prețul și în celelalate piețe. Am ajuns la o analiză comparabilă cu aceasta să existe un preț maximal raportat și la chiria pe care o plătesc oamenii încât poată fi suportat acest cost”, a răspuns Alin Tișe.

Acesta a mai declarată că actualmente la aeroporturi sunt prețuri exagerate și aproape imposibil de acceptat de către clujeni.

„Nu putem influența prețul real, dar putem influența politica pe care Aeroportul Cluj, prin CA (Consiliul de Administrație - n. red.) să o aibă aici”, a mai precizat Alin Tișe.

Reamintm că un proiect de lege, care a fost depus la Senat, prevede ca apa să fie vândută în aeroporturile din România la un preț de maxim 3 lei pentru 500 de mililitri, iar operatorii economici care nu respectă această decizie ar putea plăti amenzi serioase.

Acum aproximativ o lună de zile, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, denunța prețurile foarte mari de la Aeroportul din București.

În fotografia cu prețurile postată de acesta se observa că apa plată, 500 de ml costa de la 12,5 lei până la 17 lei, în fucție de firmă.

Tișe denunță „sitemul putred” care se căpătuiește pe seama românilor | Foto: Alin Tișe - Facebook

Proiect: 3 lei pentru apă în aeroporturi, benzinării, gări și autogări. Alin Tișe: Ar fi de bun-simț

Recent, un proiect de lege a fost depus în Senat și prevede ca apa să coste maxim 3 lei pentru jumătate de litru în aeroporturile din România.

Președintele CJ Cluj a privit cu ochi buni acest proiect de lege când a fost depus la Senatul României.

„În momentul de față, prețurile la închirieri în aeroporturi sunt foarte mari din cauza celor care vor să pună mâna pe cât mai multe spații, iar atunci, automat subînchirierile sunt la sume mari, iar prețul final pentru produse este reșimțit de consumatori. Chiar dacă e o interferență pe piața liberă, aeroporturile sunt proprietăți publice, deci inițiativa este bună pentru cetățeni pentru că s-a ajuns la niște prețuri aberante, o apă plată 15 lei, ceea ce este greu pentru majoritatea oamenilor să își permită”, a declarat Alin Tișe pentru monitorulcj.ro, în 24 septembrie 2025.

Președintele CJ Cluj mai spunea la acea vreme că prețul plafonat de trei lei ar fi unul de bun-simț deoarece discutăm de apa plată, „averea întregii țări”.

Amenzi de până la 25.000 de lei pentru comercianții care vând apa la preț mai mare

„Valoarea prețului maxim se poate actualiza prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția ratei inflației și a altor indicatori economici relevanți”, se mai arată în textul proiectului de lege.

Este menționat că acest preț plafonat se aplică și în:

gări

autogări

stații de metrou

benzinării

stații de servicii situate pe autostrăzi

Conform proiectului de lege, comercianții care vând apa la jumătate de litru la un preț mai mare față de cel plafonat riscă amenzi de la 5.000 de lei până la 25.000 de lei, iar cei care nu afișează prețul plafonat vizibil riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

Cei care condiționează vânzarea apei la prețul de trei lei doar dacă mai cumpără și altceva riscă amenzi de la 3.000 de lei la 15.000 lei.

