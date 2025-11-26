Nicușor Dan critică reacția administrativă tardivă în raport cu solicitările românilor: „Nu ține pasul cu așteptările cetățenilor”

Nicușor Dan a afirmat, miercuri, la prezentarea Strategiei Naționale de Apărare în Parlament, că există un decalaj între evoluția în ansamblu a societății românești și modul în care răspunde administrația publică. „Această strategie vorbește despre securitate națională din perspectiva cetățeanului, nu apărăm o abstracțiune”, a transmis președintele României.

Lipsa de deschidere pentru inovare în administrație periclitează procesul de dezvoltare, potrivit Strategiei naționale de apărare prezentate de președintele Nicușor Dan în Parlament.

Strategia de apărare 2025-2030 a fost publicată în consultare publică în 12 noiembrie.

„Această strategie vorbește despre securitate națională din perspectiva cetățeanului, nu apărăm o abstracțiune. Asta ridică niște chestiuni: relația cetățeanului cu statul român, încrederea cetățeanului în statul român, care se poate traduce la un moment dat în disponibilitate sa de a apăra această instituție complexă.

Există un decalaj între evoluția în ansamblu a societății, a economiei, a așteptărilor cetățeanului și cum răspunde administrația acestor așteptări”, a transmis șeful statului în plenul reunit al Parlamentului, potrivit mesajului publicat de Administrația Prezidențială pe pagina de Facebook.

Strategia naţională de apărare 2025-2030 a fost analizată, luni, de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) și a fost trimisă Comisiilor comune de apărare pentru raport comun şi pregătirea proiectului de hotărâre, pentru a fi aprobată de Parlament.

Corupția, problemă de securitate națională

Președintele a precizat că elementul central al Strategiei este „independența solidară”. Totodată, șeful statului s-a referit la amenințările prezentate în strategie. Astfel, o amenințare menționată în Strategia națională de apărare este reprezentată de corupție.

Războiul hibrid al Rusiei, în contextul corupției și blocajelor administrative

În contextul disfunționalităților administrative și a corupției, România trebuie să se protejeze de atacurile hibride lansate de Rusia.

„Vedem în mai multe locuri, inclusiv în proximitatea noastră, atacuri la infrastructura critică”, a afirmat el.

În acest sens, Nicușor Dan a evocat „războiul de lângă noi și războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva României și împotriva multor țări europene, atacuri cibernetice, campanii coordonate de dezinformare și consecința acestor presiuni asupra democrației și asupra statului de drept”.

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit, miercuri, în ședință comună, în care președintele Nicușor Dan a prezentat un mesaj referitor la Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030.

