Strategia națională de apărare. Nicușor Dan: „Corupția, o vulnerabilitate pentru securitatea națională. Administrația băltește în rutină”.

Corupția și sărăcia reprezintă o vulnerabilitate pentru securitatea României, a transmis, miercuri, șeful statului. Conform Strategiei naționale de apărare, administrația publică „băltește în rutină” și nu lucrează cu date, iar lipsa de deschidere pentru inovare periclitează procesul de dezvoltare.

Nicușor Dan: „Corupția, o vulnerabilitate pentru securitatea națională. Administrația băltește în rutină”.| Foto: Depositphotos.com

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că strategia națională de apărare va fi pusă în dezbatere publică, scopul documentului fiind acela de a fi în favoarea cetățenilor.

„Vrem să apărăm cetățeanul care trăiește în acest stat”, a spus șeful statului, la Cotroceni, în cadrul unei conferințe de presă.

Strategia națională de apărare. Nicușor Dan: „Corupția, o vulnerabilitate pentru securitatea națională. Administrația băltește în rutină”.

Astfel, în document este subliniat modul în care cetățenii au încredere în autorități și „decalajul între un avans al societății și o rămânere în urmă a administrației publice”, a subliniat șeful statului, potrivit Administrației Prezidențiale.

Corupția și administrația, vulnerabilități pentru securitate

Administrația publică e o vulnerabilitate pentru securitatea națională, a explicat președintele Nicușor Dan, în condițiile în care nu se lucrează cu date și lipsește deschiderea pentru inovare.

„Sunt multe cazuri în care deciziile nu sunt bazate pe date”, a afirmat șeful statului într-o conferință de presă susținută Palatul Cotroceni pentru prezentarea strategiei naționale de apărare.

„Administrația publică are niște probleme. Sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date, fiecare își vede de micuța sa politică sectorială, nu vedem apetența oamenilor de a inova și administrația băltește într-o rutină. Corupția slăbește coeziunea socială, e greu să aperi un stat corupt”, a spus Nicușor Dan.

„Trebuie să avem o administrație care lucrează cu date. În ceea ce privește fenomenul corupției am menționat trei lucruri: o abordare integrată, de colaborare între insituții, implicarea serviciilor de informații în culegerea de date privind acest fenomen, fără implicarea în procesul de justiție, și corectarea mecanismelor de justiție”, a mai adăugat președintele României.

De altfel, președintele a explicat că în contextul problemelor legate de corupție, sărăcia reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Asigurarea securității digitale

„Contextul prezent este diferit prin faptul că ordinea internațională este pusă în discuție, vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume, o tendință de grupare a statelor conduse autoritar.

Vedem o evoluție tehnologică și nu mai suntem într-un context în care puterea militară este proporțională cu economia și investițiile în Apărare.

Digitalizarea și rețelele sociale dau liber dezinformării și trebuie pregătite mijloace specifice de Apărare.

O noutate este schimbarea raporturilor economice, vedem un protecționism economic, o luptă pe resurse critice, o creștere a acțiunilor de sabotaj, radicalizare și o creștere a tendințelor antidemocratice. Și vedem efecte mai puternice a schimbărilor climatice. Acestea sunt elementele de context global care necesită acțiuni”, a explicat Nicușor Dan.

Parteneriate UE și NATO

„Trebuie să ne păstrăm parteneriatele cu NATO, SUA.

Pe plan extern, poziția geografică ne oferă oportunitatea de a fi un centru de conectivitate pe relația Europa-Asia. De asemenea, creșterea cererii globale de echipament militar oferă o oportunitate pentru industria noastră. De asemenea, oportunitatea pentru economia noastră, a românilor din diaspora, a unor oameni care au reușit pe o piață concurențială. În ceea ce privește ce este de făcut, diplomația comercială este extrem de importantă, un loc unde trebuie să progresăm. Pe zona economică, evident, oprirea evaziunii fiscale”, a adăugat președintele României în cadrul conferinței privind strategia de securitate națională a țării.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că în 24 noiembrie va fi o ședință a CSAT, iar șeful statului va prezenta strategia în plenul Parlamentului, care va fi urmată de un plan de implementare ce va fi aprobat de CSAT.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: