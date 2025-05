George Simion vrea reducerea cu 500.000 a numărului de angajați la stat: „Situația este dramatică”

Candidatul AUR la prezidențiale, George Simion, a declarat că susține eficientizarea aparatului administrativ, respectiv reducerea numărului de bugetari cu 500.000.

Candidatul AUR la prezidențiale, George Simion, a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că susține eficientizarea aparatului administrativ, respectiv reducerea numărului de bugetari cu 500.000.

„Situația este dramatică și va fi foarte greu să evităm falimentul și prefer să înțeleagă toată lumea de pe acum faptul că nu sunt Baubau, că n-am intenții rele, faptul că vor trebui luate niște măsuri neprietenoase, pe care Marcel Ciolacu le-a amintit doar, și toate guvernările din ultimii ani le-au amintit, și ele nu s-au realizat. De exemplu, o eficientizare a aparatului administrativ. În Senatul României tot am auzit proteste din partea angajaților, diferite chestii. Sunt angajați aici în Senat, la comisiile pe care le conducem noi, dar nu angajați de noi, ci erau în structura Senatului, care sunt deranjați în momentul în care li se cere un raport de activitate. Situația asta este în administrația locală și centrală”, a afirmat George Simion.

Întrebat dacă va susține măsuri de reducere a aparatului bugetar, respectiv câți bugetari ar trebui să plece, Simion a arătat că ar trebui să se revină la cifra de 800.000, cât erau în anul 2000, adăugând că nu va fi vorba despre profesori, medici, pompieri, militari.

„Câți oameni din administrația locală și centrală, și aici mă refer la membrii de partid, pentru că nu vorbim despre profesori, nu vorbim de cadre medicale, avem un deficit la pompieri, la polițiști, la militari. Vorbim de faptul că la începutul anilor 2000 erau 800.000 de angajați în sectorul de stat și acum sunt 1.300.000. Ar trebui să ajungem înapoi la 800.000, pentru că în acești 25 de ani noi beneficiem de tehnologie, de digitalizare și putem să profităm de progresul tehnic. Dar vreau să nu alarmăm pe cineva spunând că a doua zi se va întâmpla acest lucru. Pe parcursul a cinci ani avem un program de guvernare care prevede reducerea cu două treimi a instituțiilor locale și centrale. E un plan radical. (...) Doresc să mă implic activ în politicile viitorului guvern, în felul în care va fi condus țara, în anumite nominalizări la ministere cheie. Da, programul nostru de guvernare este, în opinia mea, singura soluție de a ieși din criză și nu este departe de soluțiile pe care și celelalte partide le-au propus, dar pe care nu le-au implementat', a precizat liderul AUR.

Întrebat dacă se va opune creșterii taxării, el a confirmat.

„Pentru mine, orice creștere de taxă înseamnă recesiune. Nu aceasta este soluția, nu sugrumarea și mai mult a mediului antreprenorial. (...) Voi milita pentru reducerea taxării muncii la nivelul salariului minim. Cred că trebuie să lărgim baza de impozitare”, a mai menționat George Simion.

Nicușor Dan: „E o prostie”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, consideră că declarațiile liderului AUR ar reprezenta „o prostie”.

„Asta e o prostie, pentru că dacă ne uităm pe distribuția celor 1,3 milioane de oameni care sunt angajați la stat, găsim acolo sute de mii de profesori și de medici - tot aparatul medical. Găsim oameni în forțele de ordine, în armată, în sistemul de justiție. Iar cei care sunt propriu-zis funcționari și atașați diverselor structuri, administrații naționale și locale, sunt 450.000. Nu se poate”, a afirmat Nicușor Dan, într-o declarație acordată presei și citată de Agerpres.ro

Nicușor Dan a apreciat de asemenea că o creștere a taxelor și impozitelor 'se poate evita', prin reducerea 'drastică' a cheltuielilor statului, a marii evaziuni fiscale, dar și prin creșterea absorbției fondurilor UE.

„Eu pot să văd în momentul de față că sunt cheltuieli nejustificate. În momentul în care am venit la Primăria Capitalei, acum patru ani, uitându-mă cu colegii pe toate lucrurile astea, am tăiat consistent și am redresat”, a spus el.

Nicușor Dan a reiterat că România „nu își permite” alegeri anticipate, argumentând că populația și mediul privat s-au 'săturat' de instabilitate.

„Oamenii s-au săturat de alegeri. Mediul privat s-a săturat de instabilitate. Partenerii noștri străini, inclusiv economici, s-au săturat de instabilitate. Trebuie să avem un președinte care să lucreze cu Parlamentul ales pentru a avea un guvern stabil timp de trei ani și jumătate, până la următorul rând de alegeri”, a spus el.

Foto: Depositphotos.com

