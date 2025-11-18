Fără indemnizații compensatorii la final de mandat pentru judecătorii CCR. Proiectul de eliminare a bonusurilor, adoptat de Senat.

Judecătorii Curții Constituționale pot rămâne fără prime de pensionare. Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale. Votul decizional revine Camerei Deputaților.

Judecătorii CCR, fără primă de pensionare|Foto: ccr.ro

Judecătorii Curții Constituționale (CCR) nu ar mai putea beneficia la încetarea mandatului de prima de pensionare de 180.000 de lei.

Senatul adoptat, luni, cu 105 voturi pentru, unul contra și o abținere, proiectul privind eliminarea compensațiilor acordate la încetarea mandatului judecătorilor CCR, informează Agerpres.ro

Fără indemnizații compensatorii la final de mandat pentru judecătorii CCR. Decizia de eliminare a bonusurilor, adoptată de Senat.

Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5) al art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Conform legii în vigoare, indemnizația compensatorie dată judecătorilor CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilității exercitării sale din motive de sănătate este egală cu „indemnizația netă de 6 luni de activitate”.

„Nu putem cere cetățenilor să accepte reguli stricte, să muncească o viață întreagă pentru o pensie corectă, în timp ce unii dintre cei mai privilegiați funcționari ai statului primesc aceste bonusuri uriașe la pensionare. Așadar, eliminarea acestor sume acordate judecătorilor Curții Constituționale nu este un atac la independența Justiției, ci un pas firesc pentru a recâștiga încrederea oamenilor în instituțiile statului”, a afirmat senatoarea USR Simona Spătaru, după vot, conform sursei citate.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților este decizională.

Nicușor Dan: „Nu e vorba doar de Curtea Constituțională, e vorba și de calitatea legii”

În iulie 2025, președintele Niculor Dan semnala „primele” de pensionare de la CCR au fost posibile printr-o legislație deficitară.

„Nu e vorba doar de Curtea Constituțională, e vorba și de calitatea legii”, a transmis președintele Nicușor Dan.

„Noi toți, ca societate, plătim acum pentru niște legi extrem, extrem de proaste care au fost date de-a lungul anilor”, a adăugat Dan în contextul scandalului din vara acestui an legat de bonusurile de pensionare pentru judecătorii CCR.

Indemnizația specială pentru judecătorii constituționali ridică probleme de echitate

Potrivit inițiatorilor proiectului legislativ, în contextul în care România și-a luat angajamentul de a reduce deficitul bugetar excesiv până în 2030, Guvernul interzice prin măsuri fiscal-bugetare plăți compensatorii în sistemul public.

„Menținerea indemnizației speciale pentru judecătorii constituționali ridică probleme de echitate față de alte categorii de personal din sistemul public. Egalitatea în drepturi reglementată de art.16 din Constituția României, republicată, potrivit căreia cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, implică faptul că toate categoriile de angajați la stat nu beneficiază de prime sau plăți compensatorii la încetarea mandatului sau la pensionare, în afara drepturilor salariale cuvenite pentru munca prestată și a pensiei, conform legii generale”, se arată în expunerea de motive al proiectului inițiat de PNL și USR.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: