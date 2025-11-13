România a obținut aprobarea PNRR revizuit: Planul are o valoare totală de 21,41 miliarde euro

România a obținut, joi, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles, a anunțat Ministerul de Finanțe.

Planul vizează o componentă de granturi și o alta de împrumuturi.

Valoarea PNRR-ului revizuit este de 21,4 miliarde de euro.

Planul acceptat de Bruxelles cuprinde două componente:

*granturi, fonduri nerambursabile, - de 13,57 miliarde euro,

*7,84 miliarde euro împrumuturi,

Ce modificări au fost aduse Planului Național de Redresare și Reziliență

PNRR-ul este configurat pe șase cereri de plată, dintre care trei deja transmise.

De asemenea, numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390, fără a diminua ambiția reformelor asumate.

Modificările au vizat în principal eliminarea investițiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant și introducerea unor investiții noi cu impact economic și social ridicat, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU, se arată în informarea publicată de Ministerul Finanțelor.

Decizii cu impact economic în cadrul reuniunii ECOFIN

„Am reușit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut și asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești. România a încasat până în prezent 10,7 miliarde euro din PNRR și urmează să primească până la sfârșitul anului viitor aproximativ acceași sumă”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit sursei citate.

În cadrul reuniunii ECOFIN au mai fost aprobate planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croației și Slovaciei.

Pe agenda reuniunii de la Bruxelles se află, de asemenea, teme majore privind consolidarea economiei europene, printre care reforma vamală a Uniunii Europene și revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a electricității.

Conform termenului limită impus de Comisia Europeană (CE), România trebuie să adopte legea pensiilor magistraților până în 28 noiembrie 2025. În caz contrar, țara noastră va pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

