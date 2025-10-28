Președintele Nicușor Dan e convins că legea pensiilor speciale pentru magistrați va trece la CCR

Întrebat, într-un interviu pentru Cotidianul, publicat marți, dacă CCR va aproba actul normativ, în condițiile în care Guvernul îl va trimite în Parlament în aceeași formă, după așteptarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii, șeful statului a răspuns: „Nu pot să anticipez ce va vota Curtea Constituțională. Ce pot eu să spun este că există voință politică la toate partidele din coaliție, aici nu văd diferențe fundamentale, și că această lege va trece. Eu sunt convins că va trece”.

În opinia sa, implicarea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în acest proiect de lege este naturală.

„Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că, pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să se vadă corect cu oricare dintre actorii relevanți pentru domeniul”, a explicat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, un referendum pe această temă nu este o soluție

„Eu nu cred că tensiunea suplimentară generată de această lege a fost generată de (pensie) 70% sau 75% (din salariu). Eu cred că este ceva ce se poate discuta. Dar, e absolut necesar ca această lege să treacă și de-aia nici referendumul nu are ce să spună, pentru că e ceva ce toată lumea știe, agreează, trebuie să scadă pensiile”, a afirmat președintele.

