Partidele politice au cheltuit 100 mil. lei pentru promovare anul acesta. PSD, AUR și USR au investit cel mai mult.

De la începutul anului și până acum, partidele politice din România au cheltuit 190 de milioane de lei, din care, 98,2 de milioane au fost pentru publicitate politică.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, partidele politice din românia au cheltuit 190 de milioane de lei. Din această sumă, 98,2 milioane de lei au fost pentru propagandă și presă, potrivit expertforum.ro.

Conform sursei citate, majoritatea banilor cheltuiți de partide provin de la:

PSD - 79 de milioane de lei

AUR - 33 de milioane de lei

PNL - 31 de milioane de lei

USR - 27 de milioane de lei

În septembrie, partidele politice din România au cheltuit 5.980.101 milioane de lei pentru propagandă.

În acest mandat parlamentar șase partide primesc subvenții, iar alte două (PMP și Forța Dreptei) au dreptul la fonduri publice pentru rezultatele de la locale. Până în luna octombrie, inclusiv, acestea au încasat conform datelor publicate de AEP 193,2 milioane de lei. Bugetul total destinat partidelor politice pentru 2025 era, conform bugetului aprobat la începutul anului, de 284 milioane de lei. Deși în contextul rectificării bugetare, nu s-a propus clar nicio scădere, în ciuda promisiunilor politice din lunile de vară, în cele din urmă bugetul a fost redus cu 17,6%, la 232 de milioane de lei.

Până în octombrie, bugetele încasate sunt următoarele: PSD - 64 milioane de lei, AUR 37,9 mil. lei, PNL 34,9 mil lei, USR 24,8 mil lei, SOS România 16,5 mil lei, POT 13,3 mil lei, PMP 906 mii lei și Forța Dreptei 856 mii de lei.

„Și în septembrie cei mai mulți bani s-au dus pe contracte pentru presă și propagandă - aproape 6 milioane de lei din totalul de 15,7 milioane de lei cheltuiți. Pentru personal s-au alocat 2,1 milioane de lei, iar pentru investiții în bunuri 2,9 milioane de lei - în ultima categorie cheltuielile au fost făcute de PNL și SOS România”, mai arată expertforum.ro.

Conform sursei citate, PSD, PNL și AUR au cheltuit mai mult pentru presă și propagandă decât în lunile de vară, cum s-a întâmplat și în alți ani. La AUR, de exemplu, aceste cheltuieli reprezintă aproape trei sferturi din bani.

Reguli noi pentru publicitatea politică online

În 10 octombrie a intrat în vigoare în întregime Regulamentul 2024/900, care reglementează publicitatea politică în UE. Pe scurt, publicitatea politică – în campanie și în afara ei – va trebui marcată, cu informații de tipul: cine este sponsorul sau entitatea din spatele sponsorului, dacă este o campanie care include țintirea publicului sau dacă este legată de un proces electoral sau campanie de influențare a politicilor. Nu intră în categoria publicității politice părerile exprimate în nume personal, ci doar cea promovată de actorii politici, cum sunt definiți regulament și care este de regulă plătită.

Regulamentul se aplică fără a fi nevoie neapărat de modificări legislative la nivel național. Va trebui ca statul român, ca și celelalte state, să desemneze instituțiile care gestionează acest proces - până acum nu sunt stabilite. Regulamentul nu se referă doar la publicitatea online, ci și la cea din presă sau din offline, de exemplu prin panouri. Regulamentul se referă și la reclama plătită din subvenții în mass media sau prin influenceri – adică toate materialele plătite din subvenții trebuie marcate, chiar dacă legislația românească nu stabilește acest lucru.

Subvenții pentru partidele politice

Subvențiile sunt obținute de partidele politice pentru voturile de la alegerile parlamentare și locale (peste 50 de consilieri județeni sau generali), în proporție de 75%, respectiv 25%, în limitele bugetului anual, stabilit între 0,01% și 0,04% din PIB.

Alocările se fac lunar de către AEP în conturile partidelor. Legea prevede destinații clare pentru cheltuirea fondurilor (art 25 din Legea 334/2006), inclusiv pentru alegeri, iar verificarea legalității se face de către AEP, apoi de Curtea de Conturi. AEP a început să publice date privind cheltuirea banilor începând din martie 2021.

